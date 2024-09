Bez golova u duelu Podgorice i Ibra

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Podgorice i Ibra igrali su večeras na DG areni 0:0, u odgođenom meču petog kola Druge lige.

Domaćin je u većom dijelom utakmice bio bolji rival, pogodio je i prečku u prvom dijelu, ali su mreže ostale netaknute.

Podgorica zauzima petu poziciju sa po dva trijumfa i remija i poraz.

Ibar je upisao drugi remi, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ima i pobjedu i tri poraza.

U osmom kolu u nedjelju Ibar će gostovati Lovćenu, dok Podgoricu čeka komšijski derbi protiv Mladosti.

