Berišaj četvrtoplasirana, izgubila meč za medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka Anđela Berišaj nije uspjela da osvoji medalju na Evropskim igrama u Krakovu.

Ona je danas u meču za treće mjesto i bronzanu medalju u kategoriji d0 73 kilograma poražena od Francuskinje Altije Loren 2:0 (11:2 i 15:1).

Francuskinja je zvanična svjetska i evropska šampionka i bronzana sa Olimpijskih igara u Tokiju.

Berišaj je u prva dva meča slavila protiv Aleme Hodžić iz Njemačke i Poljakinje Marseline Košel, a u polufinalu poražena je od prvakinja svijeta iz 2022. godine, Nadice Božanić iz Srbije.

Članica Bese iz Tuzi, koja još nema 18 godina, u Krakovu debitovala je na Evropskim igrama.

