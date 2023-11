Berišaj bronzana na turniru u Švedskoj

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka, Anđela Berišaj, osvojila je bronzanu medalju na turniru u Švedskoj.

Članica Bese je, kao prvi nosilac, bila slobodna u prvom kolu kategorije do 73 kilograma, dok je u drugom eliminisala Britanku Popi Mekaj 2:0.

U polufinalnoj borbi poražena je od iskusne Čehinje Ivete Jirankove.

Berišaj je, osim bronzanog odličja, u Upsali, gradiću nadomak Stokholma, osvojila i 3.60 bodova za Svjetsku rang listu.

“Nesrećno je izgubila prvu rundu, iako je na semaforu stajalo da je dobila. Sudija je vratio meč i dodijelio kaznu našoj takmičarki. Anđela, nakon tako izgubljene runde, nije uspjela da se vrati u meč u drugoj rundi, pa je Čehinja izborila finale”, kazao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

On je naglasio da uprkos medalji i osvojenim bodovima nije zadovoljan urađenim u Švedskoj.

“Dobra stvar je što je uspjela da popravi plasman i na Svjetskoj rang listi u kategoriji do 73 kilograma dođe do 26. mjesta. To joj daje mogućnost za Grand pri za sljedeću godinu i lakši žrijeb za kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu”, rekao je Gegaj.

On je najavio da će Berišaj do kraja godine nastupiti G1 turniru u Sarajevu, Balkan kupu i Evropsko prvenstvo do 21 godine.

“U takmičarskom ciklusu od oktobra imali smo podršku Crnogorskog olimpijskog komiteta i njegovih sponzora, što nam je dalo vjetar u leđa da se što bolje pripremamo i uzdignemo na ljestvici ka samom vrhu svjetskog trona”, rekao je Gegaj.

