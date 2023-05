Bemaks arena domaćin finalnog turnira

Podgorica, (MINA) – Finalni turnir Kupa Crne Gore za rukometaše i rukometašice biće odigran 20. i 21. maja u Bemaks areni, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

U polufinalnim duelima u konkurenciji rukometaša, u subotu u 16 sati sastaće se Lovćen i Budvanska rivijera Budva, dok će četiri sata kasnije početi duel Sutjeske i Rudara.

Dan kasnije na programu su finalni mečevi.

U 15 sati za trofej u konkurenciji rukometašica igraće Budućnost Bemaks i Rudar, koji su rivali i u meču za titulu prvaka.

Finale u konkurenciji rukometaša počeće u 18 sati.

Trofej brane Lovćen i Budućnost Bemaks.

