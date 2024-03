Bar najuspješniji u Tivtu, sedam klubova ima prvaka

Podgorica, (MINA) – Karatisti Bara sa šest zlatnih medalja najuspješniji su učesnici seniorskog prvenstva Crne Gore u Tivtu.

Trofej manje osvojili su karatisti Omladinca, dok po jednog prvaka Crne Gore imaju Šotokan tim, Ulcinj, Ris, Bijela i Onogošt.

Karatisti Bara imaju i četiri srebrne i pet bronzanih medalja, Omladinac je osvojio još dvije srebrne i jednu bronzanu medalju, a Šotokan tim jedno srebrno odličje.

Nikšićki Fokus imao je dvojicu finalista, a po jednog Budućnost, Mavaši i Bratstvo.

U katama pojedinačno titule prvaka osvojili su karatisti Bara, Vladimir Mijač i Mila Mraković.

U katama ekipno najbolji su bili muški tim Bara i ženski tim Ulcinja, a u borbama ekipno karatisti Bara i karatistkinje Omladinca.

U pojedinačnoj konkurenciji zlatne medalje osvojili su Ognjen Bjelajac (Omladinac, do 60), Nenad Dulović (Omladinac, do 67), Nemanja Mikulić (Bijela, do 75), Nikola Malović (Onogošt, do 84) i

Nemanja Jovović (Bar, preko 84).

U ženskoj konkurenciji prvakinje Crne Gore postale su Anja Jović (Omladinac, do 50), Jovana Strujić (Ris, do 55), Tina Vujadinović (Bar, do 61), Lea Marić (Šotokan, do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

U katama ekipno prvaci Crne Gore su Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić, odnosno Dielza Rama, Ilza Rama, Izabela Hakanjin i

Vasilisa Miranović.

U borbama ekipno šampionske timove čine Dušan Bijelić, Kenan Nikočević, Nemanja Jovović, Lazar Jovović i Arsenije Tadić u muškoj, odnosno Ana Drašković, Anja Jović, Dragana Konjević i Milena Jovanović u ženskoj konkurenciji.

Na prvenstvu Crne Gore učestvovalo je 57 takmičara iz 16 klubova.

Organizator šampionata bio je Karate savez, uz finansijsku podršku Opštine Tivat.

