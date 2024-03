Bakić na turniru u Linjanu

Podgorica, (MINA) – Paraolimpijac Luka Bakić učestvovaće na stonoteniskom Masters turniru koji će sjutra početi u Linjanu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Bakić, osmoplasirani na svjetskoj rang listi, takmičiće se u kategoriji S 10, u kojoj je prijavljeno deset igrača.

Trenutna pozicija vodi ga u Pariz, ali će morati da je sačuva do 31. marta kada će i zvanično biti poznati učesnici Igara na osnovu plasmana sa rang liste.

Najozbiljniji konkurent za paraolimpijsku vizu biće mu Japanac Mahiro Funajama, devetoplasirani na rang listi.

Crnogorskom stonoteniseru, učesniku Igara u Tokiju, biće to drugi turnir ove godine, nakon što je u Egiptu osvojio bronzanu medalju.

Bakić je prošle godine bio bronzani u Linjanu, a glavni konkurenti da se i ove godine popne na pobjedničko postolje, uz Japanca Funajamu, biće mu Čeh Ivan Karabec i Čileanac Manuel Filipe Ečavegurin, finalista turnira u Egiptu.

Sa Bakićem u Linjano otputovao je i trener reprezentacije Vladimir Marić.

