Bakić: Crna Gora favorit protiv Čilea

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore favorit je protiv Čilea i sve će uraditi da tu ulogu opravda, kazao je lijevo krilo Aleksandar Bakić.

Crna Gora i Čile odigraće sjutra u Krakovu utakmicu trećeg kola A grupe Svjetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj.

Bakić je, nakon polovičnog učinka u prva dva kola, kazao da ima prostora za napredak u igri crnogorske reprezntacije.

“Treba da ispravimo još neke greške, a odbrana mora da bude agresivnija. U napadu je za sada kako treba. Nadamo se pobjedi protiv Čilea”, kazao je Bakić.

On se zahvalio navijačima koji su doputovali u Krakov na podršci.

Govoreći o rivalu u predstojećem duelu, kazao je da je Čile dosta neugodan i da ima nekoliko kvalitetnih igrača, sa iskustvom igranja u Evropi.

“Borbeni su, srčani, biće teško. Bez obzira na to nadam se pobjedi. Važimo za favorita, ali šampionat svijeta je i moguća su iznenađenja. Sve ćemo uraditi da tu ulogu opravdamo”, rekao je Bakić.

Pivot Vuk Lazović kazao je da je utakmica sa Iranom bila mnogo bitna za plasman u narednu rundu.

“Osjećao se pritisak moranja, jer najteže je dobioti unaprijed dobijene utakmice. Odradili smo posao timski, dobili i idemo dalje”, rekao je Lazović.

Komentarišući igru rivala kazao je Čile igra španski stil, sa puno trčanja i igranja sa pivotom.

“Na to moramo obratiti pažnju, da odigramo kako znamo i siguran sam neće biti problema. U drugoj fazi nema lakih protivnika, svaki bod i gol je bitan. Idemo da dobijemo svaku utakmicu, iako su Francuska, Slovenija i Poljska izuzetno ozbiljni rivali”, rekao je Lazović.

Desno krilo Marka Lasica smatra da crnogorsku selekciju čeka neugodan rival i težak meč.

“Favoroti smo i nadam se da ćemo ostvariti pobjedu. Možemo bolje nego što sam prikazali u prva dva meča. Čile forsira španski stil igre, koji nama baš i ne odgovara. Daćemo sve od sebe, ne sumnjam u pobjedu i nove bodove”, rekao je Lasica.

Crnogorski rukometaši nakon dva odigrana kola imaju polovičan učinak – poraženi su na startu od Španije 30:25, dok su u drugom kolu savladali Iran 34:31.

Čile je upisao poraze od Irana 25:24 i Španije 34:26.

Crnogorski i rukometaši Čilea bili su rivali i prije deset godina, na šampionatu u Španiji, a duel u razigravanju za plasman od 21. do 24. mjesta pripao je crnogorskim rukometašima 35:31.

Duel u Tauron areni počeće u 18 sati.

