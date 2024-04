Atalanta ubjedljiva u Liverpulu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Liverpula poraženi su večeras pred svojim navijačima od Atalante iz Bergama 3:0, u prvom meču četvrtfinalu Lige Evrope.

U gostima slavila je i Roma protiv Milana 1:0, dok je Bajer u Leverkuzenu bio bolji od londonskog Vest Hema 2:0.

Domaći teren odbranila je i Benfika, koja je u Lisabonu savladala Olimpik iz Marseja 2.1.

Revanš utakmice na programu su 18. aprila.

Polufinala su zakazana za 2. i 9. maj.

Pobjednik Lige Evrope biće odlučen 22. maja u Dablinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS