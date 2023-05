Asteriks kup – Šćepanović i Jovanović zlatne u Nišu

Podgorica, (MINA) – Članice podgoričkog tekvondo kluba Akademac, Milena Šćepanović i Mira Jovanović, osvojile su zlatne medalje na međunarodnom turniru Asteriks kup u Nišu.

One su trijumfovale u formama, u konkurenciji seniora.

Senior Nenad Jovanović u borbama zaustavljen je u četvrtfinalu.

Turnir, koji je održan sedmi put, okupio je 1012 takmičara iz 114 klubova i 17 država.

