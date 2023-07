Arifaju zlatna medalja u Poreču

Podgorica, (MINA) – Karatista Iskre, Anes Arifaj, osvojio je zlatnu medalju na turniru Svjetske lige mladih u Poreču.

Do zlatnog odličja u konkurenciji kadeta, u kategoriji do 70 kilograma, došao je nakon šest dobijenih mečeva.

Na putu do finala eliminisao je Holanđanin Levija Blumnika 6:0, Austrijanca Lorenca Vinterspergera 3:0, Ejtana Žanga sa Novog Zelenada 2:0, Italijana Almerika Tomazino 6:5 i u polufinalu prvaka svijeta, Kazahstanca Alikana Kadirgalija 2:0.

Pobjednika finala, protiv Italijana Alvisa Toniola, odlučilo je pravilo prvog osvojenog poena, nakon što je borba završeno neriješeno 3:3.

Bez borbe za medalje, uprkos dobrom nastupu, ostao je Filip Šoškić, koji je zaustavljen u četvrtom kolu, dok su u trećem eliminisani Nikša Zejak i Balša Vojinović.

U prvom kolu nastup su završili Vuk Vučinić i Branko Lazović.

U konkurenciji kata Saša Petrić zaustavljen je u drugom, a Katarina Vlahović u trećem kolu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS