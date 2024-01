Akademcu 16 medalja na Žabljaku

Podgorica, (MINA) – Takmičari podgoričkog tekvondo kluba Akademac nastup na međunarodnom turniru Durmitor open na Žabljaku završili su sa 16 medalja – 11 zlatnih i pet srebrnih.

Akademac je nastupio u obje discipline tekvondoa – borbama i formama.

“Osvojili smo i prvo mjesto ekipno u formama i drugo mjesto u generalnom plasmanu u obje discipline, formama i borbama”, kazao je trener Akademca, Zoran Nedić.

Uspjeh podgoričkog kluba upotpunili su Milena Šćepanović i Petar Radojičić, koji su izabrani za najboljeg formaša i formašicu turnira.

“Nastup i ostvareni rezultati Akademca na turniru vidimo kao dobar pokazatelj početka takmičarske sezone u 2024. godini”, kazao je Nedić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS