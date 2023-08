Zbog utaje poreza uhapšene još tri osobe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorička policija uhapsila je J.M. (42), D.B. (34) i M.B. (43) za kojima se tragalo zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa pričinili štetu budžetu Crne Gore od skoro milion EUR, saopšteno je iz Uprave policije.

U akciji policije i podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva jutros je zbog istog krivičnog djela uhapšen R.G. (72), a još se traga za D.M. (41) i O.Š. (54).

“Podgorička policija danas je podnijela krivičnu prijavu protiv šest fizičkih i tri pravna lica zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa i tim radnjama pričinili štetu budžetu Crne Gore od skoro milion EUR”, navodi se u saopštenju policije.

