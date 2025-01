U udesu u Kolumbiji poginulo 13 osoba, 29 povrijeđeno

Bogota, (MINA) – Najmanje 13 osoba je poginulo, a 29 je povrijeđeno kada je autobus sletio u provaliju na autoputu u Kolumbiji, prenijeli su danas lokalni mediji.

Nesreća se dogodila na autoputu između gradova Pasto i Rumičaka, prenosi Tanjug.

Vlasti kao moguće uzroke nesreće navode mehanički kvar, ili prekomjernu brzinu.

Autobus, koji je prevozio 42 osobe, sletio je u provaliju duboku 50 metara kod mjesta Tangua.

Na licu mjesta poginulo je 13 osoba.

