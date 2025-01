Tramp: Počinje zlatno doba Amerike

Vašington, (MINA) – Donald Tramp položio je zakletvu i postao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i poručio da počinje zlatno doba Amerike. “Od danas će naša zemlja cvjetati i biti poštovana. Amerika će uskoro biti veća, jača i izvrsnija nego ikada ranije”, rekao je Tramp u obraćanju Kongresu. Kako je i ranije najavljeno, Tramp je rekao da će danas potpisati niz izvršnih odredbi. “Prvo, proglasiću nacionalnu vanrednu situaciju na našoj južnoj granici”, rekao je Tramp, prenosi Radio Slobodna Evropa. On je dodao i da će postati vojsku na granicu kako bi zaustavio priliv migranata. Tramp je najajvio da će karteli biti označeni kao terorističke organizcije i dodao da će vladina politika biti to da postoje samo dva roda – muški i ženski. Tramp je obećao da će izgraditi najjaču vojsku koju je svijet ikada vidio. “Naš uspjeh ćemo mjeriti ne samo po bitkama koje pobijedimo, već i po ratovima koje okončamo i, možda najvažnije, ratovima u koje nikada ne uđemo”, rekao je Tramp. On je u osvrtu na Panamski kanal kazao da “Kina upravlja Panamskim kanalom – a mi ga nijesmo dali Kini, dali smo ga Panami. Vraćamo ga”, rekao je Tramp i najavio, kao što se i očekivalo, da će Meksički zaliv biti preimenovan u Zaliv Amerike. Inauguraciji su, između ostalih, prisustvovali bivši američki predsjednici Džordž Buš, Bil Klinton, Barak Obama i Džo Bajden. Trampu su stupanje na dužnost čestitali predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, predsjednici Turske i Ukrajine, Redžep Tajip Erdogan i Volodimir Zelenski.

