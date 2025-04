Otvorena međunarodna operativna soba u Upravi policije

Podgorica, (MINA) – Međunarodna operativna soba, koja će biti centralna tačka za koordinaciju i razmjenu informacija među institucijama zaduženim za sprovođenje zakona, svečano je otvorena danas u Podgorici, u prostorijama Uprave policije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz MUP-a su rekli da su operativnu sobu svečano otvorili resorni ministar Danilo Šaranović i vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović, zajedno sa ambasadorima Italije i Njemačke, Andreinom Marselom i Peterom Feltenom i šefom Odjeljenja za saradnju u Delegaciji Evropske unije (EU) Ingveom Engstromom.

„Operativna soba, smještena u prostorijama Uprave policije, biće centralna tačka za koordinaciju i razmjenu informacija među institucijama zaduženim za sprovođenje zakona“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će oparativna soba funkcionisati po modelu Operativnog centra SPOC 24/7 (Single Point of Contact), pružajući jedinstvenu kontakt tačku za međunarodnu saradnju u realnom vremenu.

Šaranović je rekao da MUP otvara vrata napredne međunarodne policijske saradnje i postavlja temelje modernog i efikasnog sistema razmjene informacija.

„Ovaj centar je rezultat strateške vizije i predanog rada naših institucija, a njegovim uspostavljanjem MUP prelazi još jedan korak u kredibilnosti našeg sistema da nastavi da dobrinosi kolektivnom sistemu bezbjednosti“, kazao je Šaranović.

Šćepanović je istakao da je otvaranje tog centra, kao jedinog te vrste na Zapadnom Balkanu, odraz posvećenosti ka uspostavljanju najviših standarda u snaženju kapaciteta za borbu protiv svih bezbjednosnog prijetnji.

„Otvaranje ovog centra dio je strateškog prilagođavanja Crne Gore evropskim standardima i usklađivanja sa EU Direktivom o razmjeni informacija u međunarodnoj policijskoj saradnji“, naveli su iz MUP-a.

Oni su kazali da se projekat realizuje uz podršku EU4FAST-a i GIZ-a i da će se njegovim završetkom omogućiti efikasnija, sigurnija i brža komunikacija sa EUROPOL-om, državama članicama EU i drugim međunarodnim partnerima putem međunarodnih kanala komunikacije.

„Službenici Uprave policije, Uprave carina i Poreske uprave, kao i drugi državni organi moći će da razmjenjuju obavještajne informacije među sobom i sa inostranim partnerima preko bezbjednih međunarodnih kanala komuncija (SIENA, INTERPOL, SELEC, kao i kanali komunikacije ofirica za vezu)“, navodi se u saopštenju.

To, kako su rekli iz MUP-a, predstavlja veliki korak u usklađivanju sa evropskim standardima međunarodne policijske saradnje.

„Svečanom otvaranju prisustvovali su predstavnici EU4FAST projektnog tima, međunarodnih organizacija poput Interpola, Europola i Frontexa, kao i predstavnici jedinstvenih kontakt tačaka zemalja Zapadnog Balkana“, kazali su iz tog Vladinog resora.

Oni su naveli da je time dodatno potvrđen značaj tog projekta na regionalnom i globalnom nivou.

Iz MUP-a su rekli da će, osim Uprave policije, pristup Operativnom centru imati i predstavnici Uprave carina i Poreske uprave, kao i drugi državni organi, što će dodatno osnažiti međuinstitucionalnu saradnju i unaprijediti razmjenu informacija.

Kako su kazali, na taj način jačaju se kapaciteti svih nadležnih organa u borbi protiv kriminala i bezbjednosnih izazova, postavljajući Crnu Goru kao aktivnog i pouzdanog partnera u međunarodnoj policijskoj saradnji.

„Operativni centar SPOC 24/7, kao prvi takav u jednoj zemlji na Zapadnom Balkanu, potvrđuje da Crna Gora ide u korak sa savremenim bezbjednosnim standardima i stvara preduslove za još učinkovitiju borbu protiv organizovanog kriminala i drugih bezbjednosnih izazova“, navodi se u saopštenju.

