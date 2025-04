Posebna jedinica policije u pojačanom sastavu na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Službenici Posebne jedinice policije (PJP) intenzivirali su svakodnevne preventivne aktivnosti na teritoriji Prijestonice, pružajući ispomoć službenicima Odjeljenja bezbjednosti Cetinje u obavljanju redovnih i složenih zadataka, saopštila je Uprava policije.

Kako se navodi, primarni fokus PJP je efikasno suzbijanje i sprečavanje nasilja i krivičnih djela, uz kontinuiranu kontrolu osoba i vozila kroz strateški raspoređene patrole i prisustvo na ključnim lokacijama.

Iz policije su rekli da su od srijede na teritoriji Cetinja angažovani i službenici Grupe za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u okviru PJP, čijim je prisustvom značajno unaprijeđena operativna spremnost i efikasnost u reakciji na potencijalne bezbjednosne izazove.

“Djelovanje PJP biće usmjereno na proaktivno podizanje nivoa bezbjednosnog ambijenta uz fokus na očuvanje sigurnosti građana i zaštitu njihove imovine”, kaže se u saopštenju.

