Donijeli Plan pripreme ljetnje sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas na sjednici donijela Plan pripreme ljetnje turističke sezone za ovu godinu.

Iz Vlade je saopšteno da su Planom obuhvaćene aktivnosti koje će institucije i opštine koje su direktno i indirektno uključene u pripremu sezone, realizovati do njenog početka i u toku trajanja, kao i aktivnosti koje se realizuju u kontinuitetu sa ciljem stvaranja uslova za kvalitetniju pripremu i odvijanje turističke sezone.

Aktivnosti su, kako se navodi u materijalu, usmjerene na radove kojima se unapređuje saobraćajna i komunalna infrastruktura, poboljšava turističko-ugostiteljska ponuda otvaranjem novih hotelskih i drugih smještajnih kapaciteta, stvaranju uslova za unaprađenje kvaliteta usluga u turizmu i drugim sektorima povezanim sa turizmom i realizaciji aktivnosti u pravcu diversifikacije turističkih proizvoda.

„Posebna pažnja posvećena je promociji Crne Gore na značajnim emitivnim tržištima, sa kojih se očekuje turistička tražnja. U cilju smanjenja sezonalnosti kako bi Crna Gora postala cjelogodišnja turistička destinacija planira se organizacija niza događaja i manifestacija, posebno u pred i post sezoni“, navodi se u saopštenju.

Takođe, planirane su aktivnosti na smanjenju sive ekonomije, podsticanju zapošljavanja domaće radne snage i mladih, poboljšanju avio dostupnosti Crne Gore uvođenjem novih avio-linija i povećanjem broja niskobudžetnih avio-kompanija koje saobraćaju iz Evropskih gradova ka Crnoj Gori, kao i povećavem broja redovnih letova.

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o kreditno-garantnom fondu Crne Gore, čijim se donošenjem stvaraju pravne pretpostavke za njegovo osnivanje i početak rada kao nezavisne i samostalne institucije, koja treba da unaprijedi pristup finansiranju prvenstveno preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, ženama vlasnicama preduzeća, kao i pojedincima koji obavljaju privrednu djelatnost na osnovu upisa u registar, kao što su poljoprivrednici, koji su prepoznati kao grupa koja ima najviše prepreka u finansiranju.

„Početni kapital za osnivanje kreditno-garantnog fonda obezbijeđuje Vlada, u iznosu od 10,6 miliona EUR. Glavni cilj je da se kroz aktivnosti fonda, podstakne i ubrza privredni razvoj Crne Gore, poveća lokalna privredna aktivnost putem davanja podrške finansiranju onim preduzećima koja u postojećim uslovima imaju ograničen ili otežan pristup kreditiranju“, rekli su iz Vlade.

Takođe, kroz taj mehanizam aktiviraće se onaj segment tržišta koji ima kvalitetne projekte i programe, ali zbog nedostatka dovoljnog kolaterala za klasično finansiranje, izostanka kreditne istorije ili nekog drugog razloga koji nije u direktnoj vezi sa samim predmetom finansiranja, nije u prilici da obezbijedi eksterno finansiranje.

„U osnivanju kreditno‐garantnog fonda posebnu ulogu je imala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koja je pružila tehničku podršku Vladi za osnivanje jednog ovakve institucije. Dodatno, podrška EBRD-a omogućava brže pokretanje garantnog fonda u Crnoj Gori, istovremeno osiguravajući da isti bude efikasan i efektivan uz snažno upravljanje i nadzor“, kazali su iz Vlade.

To će, kako se dodaje, obezbijediti dugoročnu platformu za druge međunarodne finansijske institucije, uključujući EBRD, za saradnju sa fondom i potencijalno obijezbediti više resursa za ekonomski oporavak i razvoj.

„Ovi ciljevi su u skladu sa strategijom EBRD-a i postojećim angažovanjem u Crnoj Gori, sa fokusom na povećanju konkurentnosti i otpornosti ekonomije. Osnivanje fonda kao nezavisne i neprofitne institucije povećava sposobnost i potencijal fonda za prikupljanje dodatnog kapitala u vidu grantova u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama i partnerima“, objasnili su iz Vlade.

Vlada je danas usvojila informaciju o realizaciji ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta Zagrad, Đurakov do, Štitovo II i Biočki stan, u opštini Nikšić od 30. septembra 2015. godine, i prihvatila tekst Aneksa 6 ugovora.

„Koncesionar, preduzeće Onico iz Varšave, kao ustupilac i konzorcijum nikšićkih firmi Uniprom i Uniprom-Metali kao prijemnik i Vlada, odnosno Ministarstvo ekonomije kao koncedent, zaključili su ugovor o prenosu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta Zagrad, Đurakov do, Štitovo II i Biočki stan. Imajući u vidu da su eksploatacione rezerve rude crvenog boksita na ležištu Zagrad iscrpljene, a da postoje rezerve (prateće) mineralne sirovine (tehničko-građevinskog kamena), Uniprom-metali je prošle godine podnijelo zahtjev za davanje koncesije za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na ležištu Zagrad u okviru postojećeg eksploatacionog prostora, a u periodu koji je utvrđen osnovnim ugovorom o koncesiji“, navodi se u saopštenju.

Davanjem koncesije za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na tom ležištu zadržala bi se postojeća radna snaga, a valorizovala prateća mineralna sirovina i platila utvrđena koncesiona naknada sa pripadajućim porezima. Komisija za ocjenu inicijative je sačinila izvještaj i predložila da se prihvati navedena inicijativa i da se dostavi na davanje saglasnosti Komisiji za koncesije Crne Gore, koja je usvojila zahtjev za odobravanje postupka davanja koncesije za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na ležištu Zagrad opština Nikšić u okviru postojećeg eksploatacionog prostora, bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja.

Usvojena je Informacija o radu Koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora. U izvještajnom periodu, tačnije u januaru i februaru, inspekcije nad kojima monitoring vrši Koordinaciono tijelo, su obavile ukupno 11,71 hiljadu inspekcijskih pregleda.

„Redovnih inspekcijskih nadzora bilo je 8,36 hiljada, inspekcijskih nadzora po inicijativi bilo je ukupno 957, dok je kontrolnih inspekcijskih nadzora, u kojima su inspektori pratili postupanje subjekata nadzora po nalozima za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, izvršeno ukupno 1,25 hiljada“, navodi se u informaciji.

Iz Vlade su rekli da je došlo do porasta broja inspekcijskih nadzora u februaru u odnosu na januar, tačnije povećan je broj svih vrsta inspekcijskih nadzora.

„Ukupan efekat izrečenih novčanih kazni prekršajnim nalozima za izvještajni period, tačnije za januar i februar iznosio je 930,13 hiljada. Ovdje je bitno napomenuti da je došlo do porasta u broju izrečenih kazni po prekršajnim nalozima, tačnije u februaru je taj iznos povećan, u odnosu na januar za 128,29 hiljada EUR“, rekli su iz Vlade.

U izvještajnom periodu podnijeto je ukupno 108 zahtjeva za pokretranje prekršajnog postupka kod nadležnih sudova za prekršaje. Kad je u pitanju Akcioni plan za pojačani inspekcijske nadzore tokom ljetnje turističke sezone, realizacija je planirana u šest opština i to Ulcinj, Bar, Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi u četiri smjene od po 15 dana počevši od 29. juna do 31. avgusta.

