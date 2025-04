Savićeviću treći mandat u Savjetu FIFA

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević i naredne četiri godine biće član Savjeta Svjetske fudbalske asocijacije (FIFA), odlučeno je na 49. redovnom Kongresu UEFA u Beogradu.

Savićeviću će to biti treći mandat u Savjetu FIFA.

Savjet FIFA zadužen je za definisanje misije, strateškog pravca, politika i vrijednosti FIFA sa posebnim osvrtom na organizaciju i razvoj fudbala na svim nivoima širom svijeta.

Evropsku fudbalsku federaciju u savjetu, osim Savićevića, predstavljaće i Paskal van Dame, Razvan Burleanu, Jorgos Kumas i Bernd Nuendorf.

U tom tijelu su i Šandor Čanji, Debi Hjuit, Evelina Kristilin i Fernando Gomeš, dok je Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA, ujedno i potpredsjednik Savjeta FIFA.

Savićević je kazao da je počastvovan što je dobio povjerenje svih delegata Kongresa UEFA da i tokom naredne četiri godine, zajedno sa kolegama iz evropskih saveza, predstavljam Evropsku fudbalsku asocijaciju u najvišem tijelu FIFA.

On je naglasio da je tokom prethodna dva mandata aktivno učestvovao u radu ovog tijela i donošenju važnih odluka za svjetski fudbal.

“Istovremeno, direktno sagledavajući probleme i izazove sa kojima se suočava svjetski fudbal sticao sam nova iskustva koja će, siguran sam, biti značajna u mom daljem radu. Razvoj i napredak fudbala, kako na globalnom tako i na nacionalnom i lokalnom nivou, biće i dalje u fokusu rada Savjeta FIFA i vjerujem da ću svojim angažmanom u ovom tijelu dati značajan doprinos ostvarenju svih ciljeva”, rekao je Savićević.

Među nadležnostima Savjeta je definisanje standarda, politika i procedura koje se primjenjuju prilikom sklapanja komercijalnih ugovora, grantova za razvoj fudbala, operacionalnih troškova FIFA kao i svih ostalih finansijskih i poslovnih pitanja FIFA.

Savjet odlučuje o mjestu i datumu održavanja FIFA turnira i broju timova koji će na njima učestvovati.

Izuzetak je Svjetsko prvenstvo – odluka o domaćinstvu Mundijala donosi se glasanjem na Kongresu FIFA.

U strukturi Savjeta FIFA, koji ima 37 članova, najveći broj, ukupno devet, dolazi iz Evropske fudbalske federacije (UEFA).

Po sedam članova daju ACF i CAF, po pet članova dolaze iz CONMEBOL i CONCACAF, dok OFC daje tri člana. Osim predstavnika konfederacija, član Savjeta je i predsjednik FIFA.

