CEDIS i Kunčer produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i automobilista Filip Kunčer potpisali su sponzorski ugovor vrijedan 10.000 EUR, saopšteno je iz te kompanije.

Navodi se da će CEDIS biti sponzor Kunčeru na Renault Clio Cup šampionatu Evrope za 2025. godinu, jednom od najprestižnijih takmičenja u auto-moto sportu.

Izvršni direktor Vladimir Ivanović kazao je da mu je drago što nastavljaju saradnju sa mladim i talentovanim vozačem koji dolazi iz porodice sa bogatom tradicijom u auto-moto sportu.

On je naglasio da su Kunčerov talenat i posvećenost već prepoznati na domaćim i međunarodnim trkama.

“Uvjereni smo da će nas i ovog puta obradovati izvanrednim rezultatima. Kao društveno odgovorna kompanija, CEDIS prepoznaje značaj ulaganja u mlade sportiste, koji su najbolji ambasadori naše zemlje”, rekao je Ivanović.

On je naglasio da ta podrška nije usmjerena samo na promociju sporta, već i na motivisanje mladih da svojim radom i posvećenošću postignu vrhunske rezultate.

Kunčer se zahvalio kompaniji CEDIS na podršci, navodeći da je uvjeren da će i ove godine opravdati ukazano povjerenje.

“Podrška mi znači mnogo, ne samo finansijski, već i kao dodatna motivacija da dam svoj maksimum u predstojećoj sezoni. Učešće u Renault Clio Cup Šampionatu Evrope 2025. ogroman je korak u mojoj karijeri, a uz podršku CEDIS-a, siguran sam da ćemo zajedno ostvariti sjajne rezultate”, kazao je Kunčer.

Saopšteno je da CEDIS od svog osnivanja izdvaja značajna sredstva za podršku crnogorskom sportu.

“Samo tokom prethodne godine, vrijednost ugovora o sponzorstvu premašila je 80 hiljada EUR, što pokazuje posvećenost naše kompanije unapređenju crnogorskog sporta. CEDIS će i u narednom periodu nastaviti da podržava uspješne sportske kolektive i pojedince”, stoji u saopštenju te kompanije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS