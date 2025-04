Spriječen krivolov u NP Prokletije

Podgorica, (MINA) – Služba zaštite Nacionalnog parka (NP) Prokletije prijavila je Odjeljenju bezbjednosti (OB) Plav pokušaj krivolova u dolini Ropojana.

Kako je saopšteno iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG), pripadici Službe zaštite NP Prokletije su u saradnji sa službenicima Granične policije Plav u dolini Ropojana zatekli A.T. sa lovačkim psima u namjeri da lovi divljač, dok se druga osoba udaljila u nepoznatom pravcu.

Prema riječima A.T, sa njim je u ranim jutarnjim satima u lov pošao S.Š.

Iz NPCG su kazali da će protiv njih biti pokrenut odgovarajući zakonski postupak zbog narušavanja propisa o zaštiti prirode i zabrane lova na teritoriji Nacionalnog parka, te da je slučaj prijavljen OB Plav.

Direktor NP Prokletije Miralem Metjahić apelovao je na sve posjetioce i lokalno stanovništvo da poštuju pravila Nacionalnog parka i doprinesu očuvanju prirodnog bogatstva Prokletija.

„Svaka aktivnost koja ugrožava biljni i životinjski svijet biće sankcionisana“, istakao je Metjahić.

On je zahvalio jedinici Granične policije Plav na brzoj reakciji i saradnji sa Službom zaštite.

