Novaković Đurović: EU parlamentarci obaviješteni o dešavanjima u vezi sa Velikom plažom

Podgorica, (MINA) – Poslanica Građanskog pokreta URA Ana Novaković Đurović kazala je da je obavijestila kolege iz Evropskog parlamenta (EP) o dešavanjima u vezi sa Velikom plažom u Ulcinju.

Ona je učestvovala na zasijedanju Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje u Strazburu.

Novaković Đurović je kazala da je iskoristila tu priliku da razgovara sa kolegama iz EP “kako bi prenijela namjere premijera (Milojka) Spajića i Vlade da prodaju Veliku plažu jednom investitoru”.

“Obavijestila sam ih da je riječ o poklanjanju najvrjednijeg dijela naše obale, 20 miliona kvadrata, u ruke jednom čovjeku, bez tendera i suprotno svim važećim propisima”, rekla je Novaković.

Ona je ukazala na to da se ovom naumu oštro protivi lokalna zajednica u Ulcinju, kao i da je lokalni parlament jedinstven u odbijanju ovakve investicije.

“Uvjerena sam da će naši evropski partneri pomno pratiti razvoj događaja oko Velike plaže i pružiti podršku zaštiti vladavine prava i našeg najvećeg prirodnog bogatstva”, zaključila je Novaković Đurović u saopštenju.

