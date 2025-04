FIFA: Crna Gora na 73. mjestu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Crne Gore sa 1.337 bodova zauzimaju 73. mjesto na aprilskoj rang listi Svjetske fudbalske federacije (FIFA), objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

Crnogorska selekcija na toj poziciji završila je prošlu godinu.

Između dvije rang liste crnogorski fudbaleri odigrali su dvije utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, u kojima su pobijedili Gibraltar 3:1 i Farska Ostrva 1:0.

Najbolji plasman crnogorska selekcija imala je na junskoj listi 2011. godine, kada je zauzimala 16. mjesto.

Čelnu poziciju na aprilskoj FIFA rang listi zauzima Argentina sa 1.886 bodova.

Španija je preuzela drugo mjesto (1854) od Francuske, koja je sada treća sa 1852 boda.

Na četvrtom mjestu je Engleska (1.819), peti je Brazil (1.776), a šesta Holandija (1.752).

Od reprezentacija bivše SFR Jugoslavije, Hrvatska je najbolja plasirana i sa 1.698 bodova zauzima 11. mjesto.

Srbija je na 31. (1.523), Slovenija zauzima 51. (1.462), na 67. mjestu je Sjeverna Makedonija (1.375), Bosna i Hercegovina je na 70. (1.350), a Kosovo na 97. mjestu sa 1.238 bodova.

