Dio Starog aerodroma bez struje

Podgorica, (MINA) – Dio podgoričkog naselja Stari aerodrom trenutno je bez struje zbog ispada KB “Stari Aerodrom 1”, saopštili su iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Kako su naveli, bez struje je dio naselja uz Bulevar Josipa Broza Tita, preko puta fudbalskog kampa i iza Osnovne škole “Pavle Rovinski”.

“Ekipe su na terenu”, dodali su iz CEDIS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS