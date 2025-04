Posvećeni jačanju institucija socijalnog dijaloga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je posvećena jačanju institucija i mehanizama socijalnog dijaloga u skladu sa standardima Evropske unije i najboljim praksama država članica, saopštila je ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naida Nišić.

„Ne vidimo ga samo kao formalni alat za održavanje industrijskog mira, već kao ključnu platformu za usklađivanje interesa radnika, poslodavaca i države u cilju kreiranja inkluzivnih politika“, rekla je Nišić u Tirani gdje se sastala sa predsjednikom Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC), Oliverom Röpkeom.

Oni su razgovarali o integraciji crnogorskih socijalnih partnera u sistem obuke Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, kao i o tehničkoj podršci u jačanju kapaciteta za efikasniji socijalni dijalog.

Nišić je kazala da je socijalni dijalog jedan od temelja demokratskog upravljanja i održivog socio-ekonomskog razvoja.

Na sastanku su razmatrani izazovi koje donosi savremeno tržište rada, uključujući digitalnu transformaciju, demografske promjene i evoluciju radnih odnosa.

Nišić je podsjetila da je Crna Gora, prepoznajući potrebu za jačanjem socijalnog dijaloga, prošle godine osnovala Direktorat za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, koji ima misiju da unaprijedi proces kolektivnog pregovaranja i pruži institucionalnu i tehničku podršku socijalnim partnerima.

Posebno je naglašena uloga Socijalnog savjeta Crne Gore kao ključnog tripartitnog tijela za dijalog između Vlade, sindikata i poslodavaca.

Nišić je kazala da je potrebno dodatno ojačati kapacitete Socijalnog savjeta kako bi se omogućilo efikasnije posredovanje i oblikovanje politika koje odražavaju stvarne potrebe svih aktera na tržištu rada.

Nišić je naglasila značaj saradnje sa Evropskim ekonomskim i socijalnim komitetom, koji kroz svoje iskustvo u podsticanju institucionalnog dijaloga i povezivanju socijalnih partnera širom Evrope može značajno doprinijeti jačanju socijalnog dijaloga u Crnoj Gori.

„Otvoreni smo za dugoročnu saradnju kroz tehničku i stručnu podršku, zajedničke projekte i razmjenu najboljih praksi. Vjerujemo da Crna Gora, u procesu pristupanja Evropskoj uniji, može postati primjer progresivnog razvoja socijalnog dijaloga u regionu, zasnovanog na evropskim vrijednostima“, poručila je Nišić.

Ovaj sastanak predstavlja važan korak u daljem jačanju socijalnog dijaloga i institucionalnih kapaciteta Crne Gore u procesu evropskih integracija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS