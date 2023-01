Oukland: U poplavama troje poginulih

Velington, (MINA) – U Oklandu je poginulo troje ljudi, dok je najmanje jedna osoba nestala, nakon što je jaka kiša izazvala velike poplave i brojne evakuacije, rekao je premijer Novog Zelanda Kris Hipkins.

“Gubitak ljudskih života samo naglašava razmjere ove vremenske nepogode, i koliko je brzo postala tragična”, rekao je Hipkins na konferenciji za novinare.

On je građanima poručio da će vlada učiniti sve da im pomogne, prenosi CNN.

Kako je dodao, Nacionalni centar za upravljanje kriznim situacijama pomaže u koordinaciji hitnog odgovora.

Brojni događaji otkazani su u Ouklandu, a kako je najavljeno, obilna kiša u tom gradu očekuje se i sjutra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS