Nevrijeme zahvatilo djelove Srbije

Podgorica, (MINA) – Jako nevrijeme zahvatilo je u poslijepodnevnim satima djelove Srbije, nakon višednevnog toplotnog talasa i temperatura do 40 stepeni Celzijusa.

Nevrijeme je najprije pogodilo Zapadnu Srbiju, prenosi N1.

Kako je objavljeno na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), grmljavinska oblačnost sa područja zapadne i jugozapadne Srbije (potez Koceljeva – Valjevo – Kosjerić) premjestiće se ka južnom Sremu i Šumadiji.

RHMZ je naveo da će oblačnost u Bosni i Hercegovini u narednim satima imati tendenciju širenja ka zapadnom Sremu i južnoj Bačkoj.

Ističu da se očekuju jaki pljuskovi, grmljavina, grad i jak i olujni vjetar.

Higrometeorološki zavod je javio da je grmljavinska nepogoda na području Kolubarskog okruga u Osečini i okolini u naglom pojačanju i sa tendencijom premještanja ka Koceljevi.

Podrinje i Mačvanski okrug pogodili su jaki pljuskovi, grmljavina i grad.

