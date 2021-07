Na Filipinima se srušio vojni avion

Manila, (MINA) – U padu vojnog aviona na jugu Filipina poginulo je 17 osoba, a 40 je spašeno, saopštio je filipinski ministar odbrane, Delfin Lorencana.

On je kazao da su se u avionu nalazile 92 osobe, uključujući tri pilota i pet članova posade.

U toku su operacije spašavanja, prenosi Rojters.

“Avion C-130 srušio se pri slijetanju”, saopštilo je vazduhoplovstvo.

Na snimcima se vidi plamen i dim koji izbija iz olupine aviona među drvećem na mjestu nesreće u provinciji Sulu.

