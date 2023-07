Baltimor: Dvoje poginulih i 28 povrijeđenih u masovnoj pucnjavi

Baltimor, (MINA) – U masovnoj pucnjavi u američkom gradu Baltimoru dvije osobe su poginule, a 28 je povrijeđeno, rekli su iz policije.

Iz policije su kazali da je ubijena osamnaestogodišnja žena i dvadesetogodišnji muškarac, kao i da je troje povrijeđenih u kritičnom stanju.

Kako prenosi CNN, pucnjava se dogodila oko 12 sati i 30 minuta u oblasti Bruklinskih domova na jugu grada, gdje su se ljudi okupili na proslavi Dana Bruklina.

Iz policije su rekli da za sada nema detalja o napadačima.

