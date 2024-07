Bajden se povukao iz trke za predsjednika SAD

Vašington, (MINA) – Aktuelni američki predsjednik Džozef Bajden povukao se iz trke za novi mandat na toj poziciji.

Bajden je kazao da vjeruje da je to u najboljem interesu njegove stranke i zemlje, prenosi BBC.

“Vjerujem da je u najboljem interesu moje stranke i zemlje da se povučem i da se usredsredim isključivo na ispunjavanje dužnosti predsjednika do kraja mandata“, naveo je Bajden na društvenoj mreži X.

On je najavio da će se obratiti naciji tokom naredne sedmice, kada će detaljnije govoriti o odluci o povlačenju iz trke za drugi predsjednički mandat.

