Malović povrijedio koljeno u Sarajevu

Podgorica,(MINA) – Crnogorski karate reprezentativac Nikola Malović zbog povrede koljena prekinuo je nastup na prestižnom turniru Top ten u Sarajevu.

Malović je u duelu sa Anđelom Kvesićem, u drugom kolu grupne faze takmičenja, povrijedio koljeno i bio primoran da preda borbu.

Član nikšićkog Onogošta u prvom kolu pobijedio je Mađara Iveša Martiala Tadišija 4:1.

Magnetna rezonanca pokazala je da povreda nije ozbiljnije prirode i da je došlo do istegnuća ligamenata koljena.

“Ostaje žal jer je Malović u dobroj formi i imao je šta da pokaže u Sarajevu. Odlično je odradio prvi meč, lako dobio Mađara, a u drugom je, maltene u prvom kontaktu, došlo je do povrede”, rekao je trener Onogošra Dragoljub Fatić agenciji MINA.

Fatić je kazao da Maloviću slijedi pauza od najmanje sedam dana pa nastavak priprema za Evropsko prvenstvo.

“Žao nam je i što će ga povreda omesti da nastupi na seniorskom prvenstvu Crne Gore”, rekao je Fatić.

On je istakao da je turnir bio izuzetno kvalitetan i odlično organizovan.

Trofej je osvojio hrvatski borac Enes Garibović, koji je u finalnom meču bio bolji od Grka Konstantinosa Mastrogianisa.

Bronzane medalje osvojili su Kvesić i Asiman Gurbanli iz Azerbejdžana.

Turnir je okupio osvajače odličja sa svjetskih i evropskih prvenstava, učesnike Olimpijskih igara u Tokiju.

