Budućnost nemoćna u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su na startu polufinala plej-ofa ABA lige.

Budućnost je večeras u Beogradu, u prvom meču, izgubila od Partizana 82:66.

Podgorički tim podbacio je u Beogradu, nije bio na očekivanom nivou i samo na momente parirao je domaćinu.

Partizan je, nakon izjednačenih deset minuta, serijom 11:0 u drugoj četvrtini prvi put stekao ubjeldjivu prednost, a u tom dijelu odbranom potpuno poremetio napad rivala.

Domaćin je vodio i sa 19 poena prednosti (71:52).

U ekipi Budućnosti najefikasniji je bio Di Džej Sili sa 16, Džastin Kobs je upisao 14, Petar Popović 12 poena.

U beogradskoj ekipi dominirao je Zek Ledej sa 19, Kevin Panter je upisao 13, a Matijas Lesor 11 poena.

U polufinalu igra se na dvije pobjede.

Podgorica će biti domaćin drugog meča, 15. maja, dok će termin eventualne majstorice u Beogradu biti naknadno određen.

U drugom polufinalu rivali su Crvena zvezda i Cedevita Olimpija.

