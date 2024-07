U kompaniji One počinje pretprodaja novih Samsung flagship modela

Savršeno sklapanje tehnologije i originalnosti sa Z Flip6 i Z Fold6 telefonima

Ljeto je pravo vrijeme za atraktivno, a to znači da je u kompaniji One vrijeme za novu seriju Z Flip6 i Z Fold6 sklopivih telefona, koji su zbog konstantnih inovacija i sami glavna atrakcija u svijetu mobilnih uređaja.

Za sve One korisnike koji su sa nestrpljenjem očekivali najnoviju, najtanju i najlakšu Z seriju do sada koja sklapa tehnologiju i originalnost u savršen spoj, rezervacija putem kompanijskog web sajta počela je juče i trajaće dvije sedmice, sve do početka prodaje 24.jula.

”Sklopivi telefoni sa svojom atraktivnošću i funkcionalnostima izazivaju posebno interesovanje, a Samsung kao pionir u ovoj tehnologiji sa Z Flip6 i Z Fold6 ovoga puta ide još dalje u kreiranju savršenog korisničkog iskustva. Kada je riječ o estetici nove premium serije, sa upečatljivom paletom dostupnih boja, Samsung nudi dozu originalnosti i dodatan razlog da postanete vlasnik ovih jedinstvenih uređaja”, poručio je Miraš Šljivančanin, menadžer Sektora za uređaje u kompaniji One.

Savršeno simetričan dizajn sa ravnim ivicama podrazumijeva prefinjen izgled, dok novi odnos ekrana na spoljnom okviru Galaxy Z Fold6 omogućava prirodno iskustvo gledanja sadržaja. Nova Galaxy Z serija još je robusnija, za bezbrižnije korišćenje, a pokreće je najnapredniji do danas, Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy, optimizovan za obradu zadataka vještačke inteligencije.

”Samsung otvara naredno poglavlje Galaxy AI, u pokretu, kroz svestran i fleksibilan format, osmišljen za čitav raspon jedinstvenih mobilnih iskustava. Atraktivnosti nove Galaxy Z serije doprinosi paleta njenih boja, pa će tako budući vlasnici Galaxy Z Flip6 telefona ovoga puta moći da biraju između plave, boje mente, srebrne sijenke (sillver shadow) i žute, dok korisnicima koji preferiraju Fold na raspolaganju stoje boje srebrna sijenka, te tamnoplava i ružičasta, poručeno je iz kompanije One, u kojoj ističu da svi njihovi korisnici koji do 15.avgusta kupe telefon rezervisan tokom preorder perioda, stiču mogućnost da dobiju originalnu masku za svoj novi Flip Ili Fold, ali i ostvare znatno nižu cijenu kroz svoj stari uređaj i podršku kompanije Samsung.

”Korisnici koji u toku pretprodaje rezervišu neki od telefona imaju mogućnost da donesu stari telefon bilo kojeg proizvođača i da za njegovu procijenjenu vrijednost umanje cijenu novog uređaja, a na to se dodatno obračunava popust od 100€ sa uračunatim PDV-om. Ovaj benefit je dostupan samo za One korisnike na cijelom našem tržištu, uz uslov da je procijenjena vrijednost starog uređaja veća od 40€“, pojasnio je Šljivančanin.

U kompaniji One koja uvijek vodi računa o savršenom korisničkom iskustvu, kao i uvijek, priča je zaokružena. Njihovi korisnici tokom perioda preordera mogu izabrati jedan od dva nova modela Samsung Galaxy pametnih satova, uz čiju kupovinu do 15. avgusta na poklon dobijaju dodatnu narukvicu za svoj sat. Ukoliko pak rezervišu nove Samsung bežične slušalice, one samo tokom ovog perioda dolaze sa posebnom futrolom na preklop, koju je samo potrebno zakačiti na odjeću i krenuti u ljetnju avanturu. „Da li je ona Flip ili Fold, naposlijetku, stvar je vašeg stila, načina života i vaše posebnosti jer sve to sklapa se u novoj Samsung atraktivnoj seriji“, poručili su to u kompaniji One.