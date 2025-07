One na još jednoj adresi u Bijelom Polju: Nova poslovnica – novi nivo povezivanja!

Kompanija One otvorila je vrata još jedne poslovnice u Bijelom Polju, obojivši svojom energijom sjajnu atmosferu u kojoj je započeo rad novi Tržni centar ”Bravera City park”. Nakon nezaboravnog druženja uz brojne pogodnosti i poklone za korisnike i posjetioce, moderan prostor povezan sa tracionalnom ljubaznošću One tima ostaje na usluzi svim sadašnjim i budućim korisnicima.

„Otvaranjem nove poslovnice u Bijelom Polju, kompanija One nastavlja svoju misiju – da bude što bliža ljudima i svakodnevno gradi mrežu povjerenja i međusobnog razumijevanja. Naš cilj je da povezujemo – ne samo putem tehnologije, već i kroz iskrenost, prisustvo i osluškivanje potreba zajednice“, poručila je Anđa Vojinović, menadžerka za upravljanje prodajnom mrežom poslovnica u kompaniji One.

U novom tržnom centru posjetioce očekuje jedinstvena One ponuda usluga i uređaja, koji ujedinjeni, otvaraju mogućnosti 5G svijeta. Sigurni u kvalitet svoje mreže, najbolje na testu u našoj zemlji prema nezavisnom istraživanju Umlauta, u kompaniji One vjeruju da će još jedna lokacija omogućiti da dodatno učvrste svoju vezu sa stanovnicima Bijelog Polja. Takođe, smatraju da će zajedno sa sadržajima novog tržnog centra, novi One šop zasigurno postati omiljena stanica turista koji dolaze iz pravca Graničnog prelaza ”Dobrakovo”.

„Ova poslovnica dodatno nas povezuje sa Bjelopoljcima, ali i sa brojnim stanovnicima sjevera Crne Gore. Istovremeno, ona je važna tačka susreta i za mnoge turiste koji u našu zemlju stižu preko sjevernih graničnih prelaza. Naša mreža je tu da ih dočeka – pouzdano i s osmijehom“, dodala je Vojinović.

Nova priča na radost One tima, bila je povod da bude ispričana i jedna sa dugim stažom, koja živi i trajaće. Donijevši svoj prvi ugovor iz 1997. godine, korisnik Miodrag Bulatović u novoj poslovnici u svom gradu kupio je svoj novi telefon.

Da One povezuje generacije, slikovito je i ispričala torta u bojama brenda, koju je u ime svoje porodice, najboljoj mreži uručio osmogodišnji Aleksandar Bubanja.

Tokom svečanog otvaranja više od 200 gostiju oprobalo se u popularnoj One grebalici, troje najsrećnijih odnijelo je kući atraktivne nagrade brendova Honor i Samsung, dok su novi korisnici mogli iskoristiti popuste na mjesečnu pretplatu.

Baš u One duhu, ni ovaj ljetnji događaj nije protekao bez svježih ideja, ali ni bez sladoleda među kojima su dominirali baš oni ljubičasto-žuti. Naravno, najljepše godišnje doba, poručuju u One timu- tek je pred nama!

”Ljeto, sinonim za slobodu i povezanost, idealno je vrijeme da zakoračiš u One svijet, mrežu na koju zaista možeš da računaš, u svakom kutku Crne Gore”! Na novoj adresi u Bijelom Polju, sadašnje i buduće korisnike očekuje aktuelna ponuda, baš kao i One turistički pripejd, uz koji internet traje duže, a cijene su niže!