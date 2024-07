Svečano uručene Game Changer Montenegro Awards

Svečanom dodjelom Game Changer Montenegro nagrada, u fantastičnom ambijentu, na Lovćenu, u okviru Kotor Cable Car kompleksa, sinoć je zaključen prvi dan, jednog od prepoznatljivijih tech događaja u ex-Yu okvirima.

Crnogorski Telekom je glavni pokrovitelj Game Changer Montenegro tech spektakla, čiji se konferencijski dio nastavlja danas i sjutra, serijom aktuelnih tehnoloških tema, fokusiranih na travel tech i upotrebu vještačke inteligencije.

Glavna nagrada „START UP OF THE YEAR – nagrada za najperspektivniju tehnološku kompaniju, sa posebnim globalnim potencijalom“, pripala je kreatorima 3D video igre “Bleak Faith: Forsaken“, Radu i Mišu Vukčeviću, a uručio je Dušan Banović, direktor Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju u Crnogorskom Telekomu.

Tech Innovations with Human in Focus, Bold Talk sa Stjepanom Udovičićem, izvršnim direktorom Telekoma, bio je posebno zanimljiv dio sinoćnjeg Game Changer događaja.

Segment je otvoren emitovanjem viralnog videa „𝐀 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐄𝐥𝐥𝐚“, nakon čega je kroz primjer društveno angažovane kampanje Deutsche Telekoma #Sharewithcare, koja targetira „deep fake“ i „sharenting“ fenomene, Udovičić predočio izazove, potencijal za zloupotrebe, ali i važnost odgovornog djelovanja, prije svega organizacija koje imaju resurse da kreiraju kampanje, rade na podizanju nivoa svijesti i informisanosti povodom AI izazova, ali i prednosti.

#Sharewithcare kampanja, polazi od podatka da preko 75% roditelja dijeli sadržaje o djeci na društvenim mrežama – “sharenting”. Intrigantan video „𝐀 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐄𝐥𝐥𝐚“ momentalno je postao viralni hit na svim platformama, sa preko 3,7 milijardi organic impresija, dok je prema DT podacima, kampanja uticala na promjenu ponašanja kod 4 od 5 roditelja, koji su odgledali video.

Udovičić je istakao i da regulacija generalno, ne ide u korak sa tehnološkim inovacijama, zbog čega komponenta „With Human in Focus“, naročito u krugu kompanija koje su strateški usmjerene na digitalizaciju i tehološke inovacije, znači i paraleno razmišljanje o etičkim reperkusijama i odgovornosti, koja ide šire od profita, kao i kreiranje kampanja koje mobilišu javnost i ubrzavaju proces regulacije.

„Crnogorski Telekom je kompanija sa snažnom korisničkom i društveno odgovornom orijentacijom. Telekom dijeli standarde najvrednijeg telekomunikacionog brenda na svijetu, u produktnom dijelu i naročito u segmentu zadovoljstva korsnika. Sprovođenje ESG koncepta, briga za okoliš i zajednicu u kojoj poslujemo je snažna i široko prepoznata komponenta našeg imidža, zato je Telekom kompanija – with human in focus“, kazao je Udovičić.

Na kraju, Udovičić je poručio da je u perspektivi AI i ostalih tehnoloških i globalnih izazova, ključna karaktreristika Game Changer-a, upravo osjećaj za zajedničku odgovornost, etičko promišljanje i širok pristup, koji nadilazi pojedinačne interese.

Detaljnije informacije o Game Changer Montenegro dostupne su na linku.