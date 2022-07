ROĐENDANSKI POPUSTI TRAJU I DALJE, TELEFONI SNIŽENI I PREKO 500 EURA!

Podgorica, 08. jul 2022. – U ponudi MTEL-a su sasvim novi Urban Neo paketi, koji imaju više Interneta od svih do sada čak do 1000 GB mjesečno, zatim dodatne gigabajte za društvene mreže, dodatne gigabajte za WB6 zonu i uz najveći paket korisnici dobijaju i 2 GB za sve države Evrope osim Sjevernu Makedoniju, potom za Tursku, SAD, Kanadu i Kinu.

Povodom 15. rođendana iz MTEL-a preporučuju paket URBAN NEO 3 sa pretplatom koja je snižena i iznosi 15 eura mjesečno. . U okviru ovog paketa svakog mjeseca korisnik dobija 50GB Interneta, 15GB Interneta za WB6 (Srbija, BiH, Kosovo, Albanija i Sjeverna Makedonija), 200GB za omiljene aplikacije i sve to uz ekstra snižene modele telefona.

Iz ponude izdvajaju Samsung i Xiaomi modele, koji su sniženi i u ponudi su na 24 mjesečne rate uz nove pakete. Mjesečna rata za Samsung Galaxy A33 uz paket Urban Neo 3 je samo 4 eura, a za Xiaomi Mi 11 Lite je 5 eura. Samo 1 euro mjesečno korisnik plaća za model Xiaomi Redmi 10 C, a uz isti paket za model Xiaomi Redmi Note 11 je rata samo 3 eura. Uz ove modele čak preko 500 eura su sniženi superiorni modeli Samsung Flip i Samsung Fold.

Ova ponuda važi uz ugovor na 24 mjeseca. Aktivacija postpaid kartice se plaća 6 eura. Akcija traje do isteka zaliha.

Više informacija o cjelokupnoj ponudi MTEL-a, korisnici mogu naći na Facebook stranici Mtel Imate Prijatelje, web site-u www.mtel.me kao i pozivom Korisničkog servisa na broj 1600.

