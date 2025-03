PKCG – Aktuelnosti za privrednike

Poslovni forum Crna Gora – Mađarska

Privredna komora Crne Gore u saradnji Agencijom za agrarni marketing Mađarske i Ambasadom Mađarske u Crnoj Gori, organizuje 18. marta 2025. g. u hotelu Hilton, poslovni forum Crna Gora – Mađarska, sa početkom u 13 časova. Delegaciju čine kompanije iz prehrambene industrije.

Cilj organizovanja ovog Foruma i B2B sastanaka je da se omogući direktna interakcija i saradnja između privrednih subjekata iz Crne Gore i Mađarske, kako bi se unaprijedili poslovni odnosi, razmijenila iskustva i stvorile mogućnosti za zajedničke projekte u sektorima trgovine i prehrambene industrije.

Seminar “Upravljanje prodajom”

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Elite Academy Balkans, u srijedu 19. marta, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar: Upravljanje prodajom. Ova edukacija ponudiće odgovore na pitanja kako da se dobra prodaja pretvori u odličnu i kako da se grade kvalitetni i trajni odnosi sa klijentima. Prijave traju do 18. marta putem slejdećeg LINK-a

Seminar „Efikasna konkurencija – posebni izazovi na području državne pomoći“

Projekat finansiran od strane Evropske Unije, pod nazivom „Increasing the capacity of institutions harmonising and implementing of EU acquis in the area of Competitiveness and Innovation“ u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizuje 20. marta u 10h seminar na temu „Efikasna konkurencija – posebni izazovi na području državne pomoći“.

Pregovori za članstvo u Evropskoj Uniji važe za jedan od prioriteta vanjske politike ne samo u Crnoj Gori, nego u svim državama koje su sa Evropskom Unijom sklopile odgovarajuće sporazume o pridruživanju i/ili ostalim oblicima ekonomske saradnje. Poseban izazov u pomenutim pregovorima, pored vladavine prava, predstavlja poglavlje konkurencije i državnih pomoći.

Na seminaru će vrsni eksperti iz ove oblasti, kako iz Crne Gore tako i iz država članica EU, govoriti o iskustvima korišćenja državne pomoći u pretpristupnim pregovorima, izazovima za realni sektor sa posebnim osvrtom na sektore brodogradnje, željeznice, transporta kao i o izazovima sa kojima se Crna Gora suočava u ispunjavanju završnih mjerila za Pregovaračko poglavlje 8: Konkurencija.

Nadamo se da ćete prepoznati značaj ove teme i biti učesnici na ovom događaju. Učešće se može prijaviti putem LINKA najkasnije do srijede 19. marta.

Međunarodni sajam privrede u Mostaru

Privredna komora Crne Gore organizuje nastup crnogorskih kompanija, na 26. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru u terminu od 8. do 12. aprila 2025. godine (www.mostarski-sajam.com). Međunarodni sajam privrede u Mostaru je afirmisan kao jedna od najvećih i najznačajnijih privrednih manifestacija, te je kao takav uvršten u mnoge sajamske godišnje kalendare privrednika u cijelom regionu. Prijave traju do 17. marta.

Međunarodni sajam građevine SEEBBE u Beogradu

Privredna komora Crne Gore planira da realizuje učešće na značajnoj manifestaciji građevine – 49. Međunarodnom sajmu građevine SEEBBE u Beogradu (www.sajamgradjevine.rs). Sajam će se održati u terminu od 23. do 26. aprila 2025. godine. Iskazujući spremnost da organizujemo nastup kompanija iz Crne Gore na ovom sajmu, na kojem troškove zakupa i opremanja štanda snosi PKCG, pozivamo privrednike da se se prijave i iskažu svoje interesovanje da nastupe kao izglači, kako bismo, ukoliko bude adekvatan broj prijavljenih kompanija, blagovremeno pristupili obavljanju neophodnih aktivnosti. Prijave traju do 28. marta.

On line poslovni forum FINNO

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine i ostalim FINNO partnerima, u okviru projekta Evropska mreža preduzetništva (EEN), organizuje online poslovni forum “FINNO connect online” – u četvrtak, 27. marta, od 11 časova. Ovaj forum predstavlja jedinstvenu priliku za povezivanje kompanija, razmjenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava u okviru EEN i FINNO inicijativa. Kroz poslovne susrete, učesnici će imati priliku da istraže mogućnosti na regionalnom i evropskom tržištu. Učešće na ovim poslovnim susretima je pokriveno EEN projektom i za privrednike je besplatno. Registraciju i zakazivanje online sastanaka može se obaviti do 25. marta putem platforme koja se nalazi na sljedećem linku: https://www.b2match.com/e/finno-connect-online Zastupljeni sektori su: turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, trgovina, ICT i metalski sektor.

Međunarodni sajam REPLAST EURASIA 2025.

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa ADONIS Grupom iz Sjeverne Makedonije, poziva sve zainteresovane kompanije da prisustvuju Internacionalnom sajmu tehnologije i reciklaže plastike – REPLAST EURASIA 2025, koji će se održati u Istanbulu od 08. do 10. maja. Ovaj renomirani sajam pruža priliku za povezivanje sa vodećim turskim kompanijama, razmjenu iskustava i upoznavanje sa najnovijim tehnologijama u oblasti reciklaže plastike. Organizator pokriva troškove smještaja sa doručkom za dvije noći, ulazak na sajam i transfer od hotela do sajma, za dvije osobe. Prijave su otvorene do 24. aprila 2025. godine putem e-maila: [email protected] i [email protected]. Više informacija o sajmu dostupno je na: https://www.replasteurasia.com/en/scope-of-the-fair

Regionalni poslovni događaj – osnaživanje mikro, malih i srednjih preduzeća

Privredna komora Crne Gore kao članica Evropske mreže preduzetništva u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Generalnim direktoratom Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo (DG ENEST) i Evropskom mrežom preduzetništva organizuje regionalni poslovni događaj „Open4Business: Osnaživanje MMSP u Zapadnom Balkanu – Put ka EU“, koji će se održati 9. aprila 2025. godine u Beogradu, hotel Metropol Palas. Događaj je u hibridnom formatu i može se pratiti i učestvovati na sastancima u hotelu Metropol Palas ili onlajn. Cilj događaja je da podstakne investicije na Zapadnom Balkanu kroz: informisanje mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) o mogućnostima finansiranja uz podršku Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF), povezivanje preduzeća sa Zapadnog Balkana, Evropske unije i finansijskih institucija i razmjenu informacija između preduzeća u regionu Zapadnog Balkana i preduzeća iz EU, javnih institucija o politikama i izazovima u poslovanju. Registracija za učešćše na skupu vrši se putem linka: https://open4business-empowering-msmes-in-wb.b2match.io/ do 23. marta 2025. godine. Ukoliko privrednici žele da učestvuju na sastancima na mjestu događaja, potrebno je pisati na imejl [email protected].

Poziv za podrušku razvoju održivih rješenja za smanjenje zagađivača u vodenim ekosistemima

Privredna komora Crne Gore obavještava sva mala i srednja preduzeća, startupove, preduzetnike i druge aktere koji su uključeni u borbu protiv zagađenja vode u Jadransko-Jonskom regionu da je otvoren poziv za podršku razvoju održivih i skalabilnih rješenja za smanjenje zagađivača u vodenim ekosistemima. Otvoreni poziv nudi priliku izabranim timovima i projektima da dobiju besplatne obuke, usavršavanje i mentorstvo od partnera projekta MISSION4Water u cilju daljeg razvoja njihovog koncepta, kao i pristup međunarodnoj mreži kontakata. Više informacija i o procesu prijave, koja traje do 28. marta, može se naći na sajtu: https://mission4water.interreg-ipa-adrion.eu/2025/02/13/mission4water-open-call-for-innovative-projects-submission-open/

Dodatni detalji i informacije o svim aktivnostima mogu se pogledati na web sajtu Komore www.komora.me kao i na profilima na društvenim medijima.