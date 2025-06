Igre memorije dostupne na mobilnoj aplikaciji Kreativne kockice

Podgorica, (MINA) – Agencija za komunikacije Communication Studio Cassiopeia razvila je, u cilju promocije Crne Gore i njenog kulturnog nasljeđa na zabavan i edukativan način, mobilnu aplikaciju pod nazivom Kreativne kockice na kojoj je dostupno šest različitih igara memorije.

Osnivačica i izvršna direktorica Communication Studio Cassiopeia, Adrijana Husić, kazala je agenciji MINA da su Kreativne kockice prirodan nastavak igara memorije na kojima su počeli da rade 2020. godine, najprije kroz saradnju sa studijom Ribizla.

„A 2021. godine nastavili smo sa novim izdanjima, kako bismo što bolje i ljepše i na što edukativniji način promovisali Crnu Goru, njene kulturne vrijednosti i sve ono što može biti interesantno, kako ljudima u Crnoj Gori, tako i turistima koji ovdje dolaze“, navela je Husić.

Ona je dodala da su igre memorije, prvo štampana izdanja, a sada i prvo onlajn /online/ izdanje, namijenjene i odraslima i djeci.

“Kreativne kockice su mobilna aplikacija i veb platforma na kojoj i mali i veliki mogu da igraju naše igre memorije“, kazala je Husić.

Ona je rekla da su, kada je riječ o štampanim izdanjima, do sada uradili 13 različitih igara memorije, u više od 2,5 hiljada primjeraka.

Husić je navela da sada, za početak, postoji šest različitih igara memorije koje su dostupne na Android i iOS platformi, ali i kao veb verzija, dodajući da planiraju da do kraja godine digitalizuju i ostala izdanja.

„Igra je vrlo jednostavna i igra se tako što se otkrivaju različite kartice koje se uparuju. Kada uparite kartice dobićete objašnjenje o pojmovima koji se tu nalaze“, pojasnila je Husić.

Ona je navela da su na Android, iOS i veb platformi dostupne igre Čudesna Crna Gora i Žene Crne Gora, po tri izdanje iz svake.

„Vjerujemo da će igre biti zabavne, kako ljudima u Crnoj Gori, tako i van nje. Naš cilj je bio da kroz igre memorije približimo Crnu Goru, njeno kulturno nasljeđe i prirodu“, dodala je Husić.

Ona je kazala da su projekat realizovali u saradnji i uz podršku Ministarstva kulture i medija, kroz grant program koji su dobili prošle godine.

