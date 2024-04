Kompanija Obnovljivi izvori energije platinum sponzor ESG Adria Samita

Energetska kompanija Obnovljivi izvori energije (OIE), podržala je realizaciju ESG Adria Samita kao platinum sponzor. Kompanija “Obnovljivi izvori energije” osnovana je 2021. godine kao zajednički napor kompanija Sistem-mne i Simes Inženjering, obje veoma posvećene zelenoj energiji i održivom razvoju.

“Od samog početka, naša misija je bila da razvijamo projekte obnovljive energije i kontinuirano pomažemo u povećanju udjela „zelene energije“ u Crnoj Gori i regionu. Naš cilj je da u Crnu Goru donesemo najnovija i najbolja tehnološka rješenja i primijenimo ih u razvoju novih izvora energije koji će dodatno smanjiti uticaj na životnu sredinu naše zemlje i šire. Podrška ESG Adria Samitu, kao regionalnom događaju u čijem su fokusu teme kao što su energetska tranzicija i ulaganje u obnovljive izvore energije, još jedan su dokaza posvećenosti održivom razvoju”, kazao je Ljubiša Bošković, izvršni direktor kompanije Sistem-mne.

ESG Adria Samit, kao jedan od najvećih regionalnih događaja, pravo je mjesto na kome se prikazuju najbolji projekti i inovacije, i sa kog potiču regionalne inicijative u oblasti zelene tranzicije, održivih finansija i cirkularne ekonomije, od značaja za Crnu Goru i sve zemlje regiona.

“Samit je odlična prilika da se Evropi i šire predstavimo kao region, a naravno i da skenemo pažnju na to koliko se značajne stvari dešavaju u Crnoj Gori, posebno u pogledu zelene tranzicije. Kompanija Obnovljivi izvori energije trenutno razvija solarnu elektranu na lokalitetu Prediš, prijestonica Cetinje, instalisane snage 227.8 MWp, na prostoru od cca 490 hektara, umanjenje CO2 u iznosu od 260 hiljada tona”, istakla je Natalija Radonjić, glavna inženjerka na projektima kompanije OIE.

Ova kompanija, pored solarne elektrane, razvija i projekat vjetroelektrane Bijela, 118.8 MW na teritoriji opštine Šavnik, kao i brojne druge solarne i vjetroelektrane značajnih snaga i na drugim lokalitetima u Crnoj Gori i u regionu.

Kako ističe Radonjić, važno je se prepozna i iskoristi energetski potencijal, jer svaka je država bogata onoliko koliko je skoristila svoje prirodne potencijale bilo koje vrste.

Biljana Braithwaite (Brejtvejt), izvršna direktorica Sustineri Partners i onivačica ESG Adria Samita, naglasila je da “energetska tranzicija se pokazala kao odlična razvojna šansa za Crnu Goru, čemu svjedoči činjenica da su i za vrijeme energetske krize pokrenuti neki od velikih investicionih energetskih projekata”.

Braithwaite je izrazila zahvalnost kompanijama Obnovljivi izvori energije, Sistem MNE i Simes Inženjering, što su prepoznali ESG Adria Summit, kao regionalni skup koji okuplja brojne poslovne lidere, kompanije, i svojevrsnu regionalnu platformu za razmjenu najboljih praksi, posebno u oblasti tranzicije zelene energije, ne samo u Crnoj Gori i regionu, već i šire.

ESG Adria Samit, se održava od 24. do 26. aprila u Tivtu, pod sloganom “Djeluj sada za održivo sjutra”,i organizuju ga Sustineri Partners i Porto Montenegro, u partnerstvu sa Vladom Crne Gore, i pod pokroviteljstvom Predsjednika Crne Gore.

