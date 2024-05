Spajić čestitao Vučeviću

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Milojko Spajić čestitao je predsjedniku Vlade Srbije Milošu Vučeviću izbor na tu funkciju.

Spajić je, na društvenoj mreži X, naveo da se raduje zajedničkom radu na jačanju bilateralnih odnosa i regionalne stabilnosti.

On je kazao da je stabilnom i naprednom Zapadnom Balkanu mjesto u Evropskoj uniji (EU).

“Jačanje ekonomije i priključivanje jedinstvenom tržištu EU su ciljevi od zajedničkog interesa koje ćemo zajedno dostići”, poručio je Spajić.

