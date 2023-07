Nikšićani osmi u Viljnusu

Viljnus, (MINA) – Golbal klub Nikšić kao osmoplasirani završio je nastup na finalnom turniru Lige šampiona u Viljnusu.

Crnogorski predstavnik poražen je danas u meču za sedmo mjesto od finske Napaje 13:6. U tom duelu trener Nikola Čurović pružio je priliku igračima sa manjom minutažom.

Prethodno su njegovi izabranici izgubili i duel sa Portom, u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta, 12:11.

U duelu sa Portom najbolji je bio Nikola Nikolić sa devet pogodaka. U listu strijela upisao se dva puta i Miloš Ranitović.

Mlađi od braće Nikolić bio je najefikasniji i u drugom meču sa četiri pogotka, dok je Ranitović upisao dva.

Trener Čurović je, komentarišući nastup svog tima u Viljnusu, kazao da ne može da biti zadovoljan ni igrom, a ni rezultatom.

“Očekivanja su bila mnogo veća, ali forma nije bila na zadovoljavajućem nivou zbog višemjesečne pauze pojedinih igrača. To je rezultiralo takvim ishodom. Zbog nedostatka fizičke pripreme koncentracija u odbrani nije bila na visokom nivou, a igrali smo bez energije u napadu. Kada se sve sabere i oduzme ostvarili smo sasvim realan i očekivan rezultat po svemu pruženom”, rekao je Čurović agenciji MINA.

On je naglasio da je jedina svijetla tačka bilo izdanje njegovog tima protiv litvanskog Šaltinisa.

“Poslije ubjedljivog poraza u grupi od finskog Old Pauera, u četvrtfinalu protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu pružili smo dostojan otpor i igrali egal do samog kraja. Nijesmo uspjeli da napravimo iznenađenje, ali smo odigrali dobar meč”, rekao je Čurović.

On je naglasio da ekipi predstoji kraći odmor pa pripreme za glavno takmičenje ove godine – Evropsko prvenstvo A divizije u Podgorici.

“Pokušaćemo da kroz pripreme ispravimo nedostatke, radimo na pojedinim elementima igre i podignemo fizičku spremu. Da pokušamo da ostvarimo zacrtani cilj – plasman među pet najboljih i obezbijedimo plasman na šampionat svijeta”, rekao je Čurović.

Crnogorski predstavnik turnir u Viljnusu završio je sa pobjedom i pet poraza.

Savladao je na startu Krakov 15:13, nakon čega su uslijedili porazi od Invasporta iz Ukrajine 14:6, finskog Old pauera 12:2, litvanskog Šaltinisa 10:6, Porta 12:11 i Napaje 13:6.

Nikšićki tim u Viljnusu nastupao je u sastavu Marko Nikolić, Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Veselin Vuković i Goran Macanović.

Predvodio ih je trener Čurović, kome je asistirao Branislav Bulatović, dok je tim lider bio Milo Kastratović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS