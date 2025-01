Kompanija One i Tehnopilis boostuju StartUp zajednicu

U modernom vremenu najvrijednija je ideja. Jačajući startap ekosistem, Crna Gora jača svoju ekonomiju, a među pionirima koji svesrdno podržavaju razvoj ovog koncepta je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis. U okviru predakceleracijskog programa BoostMeUp izabrano je 10 inovativnih timova koji sada nastavljaju svoj razvojni put, a od ove godine kao entuzijasta u svijetu inovacija, među njihovim partnerima je kompanija One, sa kojom predstavljaju ideje koje svojom vrijednošću zasigurno donose konkretne benefite crnogorskom društvu.

Sentiment Scope: AI alat za suzbijanje govora mržnje na internetu

Slobodno izražavanje mišljenja u demokratskom društvu predstavlja pravo, ali i obavezu. Zloupotreba komentara na web portalima ima ozbiljnu težinu, pogotovo u situacijama kada su njihova meta ljudi i ideje koji se doživljavaju drugačijima. Ta činjenica ogroman je razlog da, vođeni etičkim principima portali učine sve da uspješnim moderiranjem spriječe ovu negativnu pojavu, dok je za tim Sentiment Scope ona bila izazov da iznjedre alat koji će im u tome pomoći.

”Mi razvijamo alat koji detektuje neprikladne komentare i govor mržnje na web portalima i društvenim mrežama. Naš cilj jeste da uz pomoć vještačke inteligencije olakšamo moderatoru njegov svakodnevni život, time što ćemo djelimično automatizovati proces detekcije loših komentara i sadržaja”, objasnio je ideju svog tima Aleksandar Plamenac.

Tehnopolisov BoostMeUp, kako navodi, ponudio je mentorsku podršku, ali i priliku da se susretnu sa ljudima koji, baš poput njih, razvijaju nove ideje korisne za drušvo. Ogroman potencijal u ovoj priči, po njegovim riječima, predstavlja učešće kompanije One.

”One je kompanija sa ogromnim iskustvom i na njih računamo kao podršku, posebno u dijelu uspješne priče ove mreže koja se tiče korisničkih servisa. Naš sljedeći korak jeste dopuna funkcionalnosti na samom alatu i proširenje baze klijenata, čime bi ovaj proizvod zaživio, izašao na tržište i bio konkurentan među ostalima”, zaključio je Plamenac.

Al Counter: Pametno brojanje ribe za ekološki održivu Crnu Goru

Vizija ekološke Crne Gore oblikovala je ideju da bi poljoprivreda, kao i ribarstvo, trebalo da budu među vodećim razvojnim granama naše zemlje. Tako nastaje projekat Al Counter koji kroz svoja pametna rješenja podržava ribarstvo, te našoj privredi donosi novu vrijednost.

”Imajući na umu bogatstvo voda koje predstavlja ogromni potencijal za našu zemlju, naš tim osmislio je specijalni uređaj koji će na principu vještačke inteligencije omogućiti brojanje ribe na digitalnim osnovama. Čvrsto vjerujemo da će naša ideja omogućiti efektivniji rad i bolje prinose”, istakao je Bogdan Maksimović u ime tima Al Counter. On ističe da je program BoostMeUp omogućio prednost u organizacionom razvoju biznis ideje, a kompanija One je tu po njegovim riječima- mreža podrške na koju mogu da računaju.

”Svojim uključivanjem u BoostmeUp, kroz svoju ekspertizu kompanija One do sada je dala doprinos mnogim timovima. Vjerujem da će naša saradnja u budućnosti biti još interesantnija, baš zato što naši uređaji zahtijevaju internet konekciju koja je dobra i stabilna. Mislim da One ima najbolju pokrivenost u Crnoj Gori, pogotovo na područjima koja su nama interesantna”, dodao je on.

Iako je naša zemlja kolijevka ovog projekta, planovi za budućnost tim AlCounter ne ograničava samo na teritoriju Crne Gore. Smatraju da ideja koja doprinosi na ovaj način, zasigurno može imati primjenu širom regiona, te potom pokazati svoju vrijednost u Evropi i svijetu.

Sorriso: Osmijeh na dohvat ruke – pristup vrhunskoj stomatološkoj njezi po povoljnim cijenama širom svijeta

Sorriso je italijanska riječ za osmijeh, a istoimeni tim prepozao je potencijal u oblasti dentalnog turizma rješavajući problem finansijski nepristupačne stomatološke njege u Zapadnoj Evropi i Americi, te pružajući internacionalnim pacijentima mogućnost povezivanja sa klinikama na povoljnijim destinacijama.

“Naša platforma objedinjuje usluge kao što su online i telemedicinske konsultacije, njeno dijeljenje i organizacije putovanja. Program BoostMeUp nam je osigurao neophodnu mentorsku podršku, što je rezultiralo jasnijom definicijom naše ideje i identifikacijom ključnih elemenata”, rekao je Filip Šuković.

On je dodao da su materijalna sredstva i kontinuirana mentorska podrška programa BoostmeUp od presudnog značaja, te da kompanija One kao jedan od ključnih promotera i član međunarodne grupacije može značajno doprinijeti razvoju Sorriso-ve marketinške strategije za internacionalno tržište.

”Radujemo se brzom početku mentorskog programa koji će nam pomoći u daljem razvoju te se nadamo da ćemo u budućnosti omogućiti brojnim korisnicima naše platforme pristup kvalitetnoj i finansijski pristupačnoj stomatološkoj njezi”, zaključio je on.

Snaptronics: Inovacija u obrazovanju – interaktivna rješenja za praktičnu nastavu u digitalnoj elektronici

Iza tima Snaptronics stoje blizanci Miloš i Lazar Milićević koji kao srednjoškolci itekako razumiju potencijal projekta koji je posvećen razvoju softverskih i hardverskih alata za realizaciju praktične nastave na polju digitalne elektronike.

”Naš cilj je da poboljšamo kvalitet praktične nastave u ovoj sferi i to želimo da postignemo tako što ćemo da ponudimo kvalitetna interaktivna nastavna sredstva. BoostMeUp nam je bio veoma značajan jer smo naučili kako da se predstavimo tržištu i kako da najbolje prikažemo našu ideju”, saopštila su dvojica talentovanih dječaka.

Oni ističu da One kao dio BoostmeUp programa pruža mentorsku podršku približavajući proces plasiranja i promocije proizvoda na međunarodnom tržištu. ”Kao tehnološki bazirana kompanija, One tek ima potencijala da doprinese realizaciji ideje koja je veoma hardverski orijentisana”, rekao je Miloš.

”Naši koraci za budućnost su pravljenje prvog prototipa i validacija same ideje na tržištu. Ono što je naš cilj jeste da pretvorimo našu ideju u realnost i pomognemo učenicima u našoj zemlji”, nadovezao se Lazar.