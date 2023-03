Značajna iskustva u razvoju luka i lučkih djelatnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za Crnu Goru su od značaja iskustva Kraljevine Maroko u razvoju luka i lučkih djelatnosti, pa je crnogorska strana zainteresovana za potpisivanje međuvladinog sporazuma u oblasti pomorskog saobraćaja, saopštila je predsjednica Skupštine, Danijela Đurović.

Ona je u tom kontekstu pomenula Luku Bar, koja je nedavno vraćena u većinsko vlasništvo države, te istakla njen značaj ne samo za Crnu Goru, već i za cijeli region, ali i ostatak Evrope.

Đurović se, kako je saopšteno iz njenog Kabineta, na marginama plenarnog zasijedanja Parlamentarne skupštine Mediterana, sastala sa predsjednikom Doma savjetnika Kraljevine Maroko Enaamom Majarom.

Ona je ukazala i na mogućnost saradnje dvije države u oblasti obnovljivih izvora energije u kojoj Kraljevina Maroko ima veoma dobre rezultate i pozitivna iskustva, kao i u oblasti turizma u kojoj postoji značajan prostor za saradnju u dijelu razmjene znanja i iskustava, ali i povećanja turističkog prometa.

Majara je ocijenio da Crna Gora i Kraljevina Maroko imaju dobre odnose koje treba dodatno poboljšavati i unapređivati.

S tim u vezi, složio se sa Đurović da postoji puno prostora za saradnju u oblastima ekonomije, turizma, obnovljivih izvora energije, lučke djelatnosti i brojnim drugim.

Naročito je potencirao neophodnost uspostavljanja parlamentarne saradnje, te ukazao da je potrebno obezbijediti razmjenu znanja, iskustava i ekspertize između dva parlamenta.

Majara je pozvao Đurović u zvaničnu posjetu Kraljevini Maroko, što će, kako je rekao, dati dodatan impuls jačanju odnosa između dvije zemlje.

Đurović je ocijenila da su Crna Gora i Kraljevina Maroko, uprkos činjenici što nemamo diplomatska predstavništva, u posljednjih nekoliko godina osnažile međudržavne veze.

“Evidentan je interes dvije države za jačanjem saradnje u brojnim oblastima, a Crna Gora je otvorena za produbljivanje odnosa sa ovom važnom državom afričkog kontinenta. Na toj liniji, ona je izrazila uvjerenje da će se u narednom periodu steći uslovi za unapređenje političkog i radnog dijaloga između dvije države”, navodi se u saopštenju.

Ukazavši na značaj parlamentarne saradnje, Đurović je najavila da će u najskorijem roku inicirati formiranje grupa prijateljstva između parlamenata Crne Gore i Kraljevine Maroko.

