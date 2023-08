Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i značajan pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj nije bilo značajnijih ekonomskih događaja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 neznatno je ojačao na 1.018,43 poena, a MONEX blago na 14.986,94 boda.

Promet je iznosio 78,9 hiljada EUR i bio je skoro 17 puta manji od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Jadranskog brodogradilišta 50 odsto na 75 centi, Luke Bar neznatno na 50,1 cent i Elektroprivrede 1,9 odsto na 5,3 EUR.

Gubile su dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema skoro jedan odsto na 1,06 EUR i Port of Adrie blago na 22 centa.

Trgovano je i akcijama Luke Kotor, Zetatransa i Instituta za crnu metalurgiju, koje su u petak koštale osam EUR, odnosno 90,1 cent i 70 cent.

Vrijednost nijesu mijenjale akcije fonda Trend, koje su na kraju radne sedmice koštale 5,3 centa.

I ovu sedmicu su obilježila dešavanja vezana za Institut „Simo Milošević“ u Igalu, pa je je ministar finansija Aleksandar Damjanović, gostujući u jutarnjem programu TVCG Dobro jutro Crna Goro, saopštio da bi jedno od mogućih rješenja moglo biti prelazak u stoprocentno vlasništvo države.

On je kazao da je za sada spriječeno uvođenje stečaja u Institutu, ali da osim duga prema Srbiji kompanija ima i preski dug, dug prema Investiciono razvojnom fondu (IRF), komercijalnim bankama i dobavljačima, te da se u rješavanje problema moraju uključiti svi relevantni faktori u zemlji.

Damjanović, koji se u srijedu sastao sa kolegom iz Srbije, Sinišom Malim, rekao je da je cilj Ministartsva finansija bio da Institut izbjegne stečaj, u čemu se, za sada uspjelo.

“Dogovoreno je da Institut neće biti uveden u stečaj. Radi se o milionskom dugu, ali taj scenario smo uspjeli za sada da spriječimo i dogovorili smo da se to pitanje što prije riješi. Postoji i određeni dug Srbije koji bi djelimično mogao da kompezuje ovaj dug. Na Vladi ćemo pokrenuti ovo pitanje“, naveo je Damjanović.

Ove sedmice je u Herceg Novom i Baru organizovano potpisivanje peticije za spas Instituta, u okviru kampanje koju je pokrenula Unija slobodnih sindikata.

Sedmicu je obilježio i početak rekonstrukcije magistralnog puta Tivat – Jaz, što prema ocjeni premijera Dritana Abazovića, predstavlja veliki dan za Crnu Goru.

On smatra da bi svi putni pravci na primorju trebalo da se modernizuju, kako bi odgovarali imidžu države kao prestižne turističke destinacije.

„Ovo je veliki dan za Crnu Goru. Zadovoljan sam što smo došli u situaciju da počnemo radove i vjerujem da ćemo za dvije godine svjedočiti otvaranju bulevara”, rekao je Abazović na ceremoniji početka radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 aerodrom Tivat – Jaz.

