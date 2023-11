Željeznički prevoz u septembru ostvario rekordan prihod

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Željeznički prevoz (ŽPCG) je u septembru ostvario rekordan prihod, saopštili su iz tog preduzeća i dodali da, i pored brojnih opstrukcija i izazova, raste povjerenje putnika u željeznički prevoz.

„I pored svih izazova sa kojima smo suočeni, raduje nas da povjerenje u željeznički prevoz putnika iz mjeseca u mjesec raste. Tako su prihodi iz lokalnog i međunarodnog saobraćaja u septembru ove godine veći 22 odsto u odnosu na prihode iz septembra 2019“, navodi se u saopštenju.

ŽPCG je u septembru u lokalnom i međunarodnom saobraćaju prevezao 87,84 hiljade putnika.

„Ovo je još jedan rezultat predanog rada i planiranja turističke sezone, te promocije naših usluga i atraktivnosti željezničke rute kroz Crnu Goru na stranom tržištu“, dodali su iz kompanije.

ŽPCG, prema riječima njegovih predstavnika, kao preduzeće od javnog intreresa, iako konstantno suočeno sa izazovima i problemima, kao i sa negativnom slikom koju u javnosti stvaraju nezadovoljni pojedinici u korelaciji sa pojedinim medijima, iz godine u godinu poboljšava svoje poslovanje, što pokazuju poslovni i operativni zvanični podaci.

„Sa Odborom direktora u čijem su sastavu predsjednik tog tijela Marko Bertanjoli i članovi Miralem Redžepagić, Mirsad Veliu, Dragoljub Radošević i Željko Miladinović, kao i izvršnom direktoricom Ilinkom Pavićević, njihovom predanošću, posvećenošću i profesionalizmom u radu postignuti su značajni rezultati, realizovana još jedna uspješna turistička sezona i brojni investicioni projekti“, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su podsjetili da je potpisan Kolektivni ugovor i usvojena sistematizacija, na šta su radnici čekali od 2016. godine.

Inicirani su i realizovani značajni projekti sa inostranim tržištima, pokrenuto rješavanje ključnih hitnih, ali i strateških pitanja za poslovanje kompanije, a takođe je odobren i kreditni aranžman kod EUROFIME u iznosu od dva miliona EUR.

„Pored toga, prioritet je stavljen na značajno smanjenje akumuliranih poreskih obaveza iz ranijeg perioda, kao i obezbjeđivanje uslova za nabavku novih voznih sredstava kroz kreditni aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD)“, navodi se u saopštenju.

Iz ŽPCG su napomenuli da aktuelni Odbor direktora, u saradnji sa menadžmentom, radi na remontu što više voznih sredstava, stavljajući prioritet na bezbjednost putnika, s obzirom na to da je ŽPCG društvo od javnog interesa i da se sva raspoloživa sredstva moraju uložiti da se putniku obezbjedi bezbjedan, udoban i naravno prevoz u čistim vozovima, na šta se obraća velika pažnja.

„Tako su investicije u vozna sredstva u ovoj godini, u odnosu na prethodnu, značajno povećane, više nego duplo. U prošloj godini investicije su iznosile 720,9 hiljada EUR bez uračunatog poreza na dodatgu vrijednost (PDV), dok su u ovoj godini iznosile 1,54 miliona EUR bez uračunatog PDV-a“, precizirali su iz ŽPCG.

Ove godine su, kako su podsjetili, urađene sve investicije i opravke voznih sredstava koje su apsolutno neophodne po pitanju bezbjednosti putničkog saobraćaja i koje nikako ne mogu i ne smiju biti dovedene u pitanje.

„Takođe, a shodno informaciji koja je u ranijem periodu plasirana kroz medije da ŽPCG posluje sa minusom, želimo istaći, iako je na 30. jun ove godine kompanija poslovala sa minusom koji je iznosio 155 hiljada EUR, iz razloga što je otpisano oko 290 hiljada EUR spornih potraživanja iz ranijih godina koje je prethodni menadžment uporno vodio kao stavku u revizorskom izvještaju, a to su sporna potraživanja nastala po osnovu porodiljskog i bolovanja preko 60 dana koja nijesu mogla biti refundirana usljed zastarjelosti, a sve zbog nagomilanog poreskog duga koji datira iz ranijeg perioda“, objasnili su iz kompanije.

Iz ŽPCG su naveli da, u skladu sa mogućnostima, preduzeće tekuće poreze i doprinose u posljednje četiri godine izmiruje redovnim mjesečnim uplatama, kao i po osnovu preusmjerenja PDV kredita na smanjenje duga za poreze i doprinose, iako, kako su objasnili, Uprava prihoda i carina (UPC) ovim uplatama zatvara dug po starini.

U ŽPCG potvrdom uspješnog rada smatraju i činjenicu da su predstavnici EBRD-a izrazili punu podršku preduzeću, prepoznajući profesionalnost u radu, kao i značaj nabavke novih elektromotornih garnitura, kako sa aspekta bezbjednosti, tako i sa aspekta postizanja punih potencijala kompanije na polju efikasnog i održivog javnog prevoza i turističkoj ponudi Crne Gore.

„Nadamo se i daljoj podršci države, koja treba da nam olakša cijeli ovaj proces, kako bismo ovaj značajan projekat nabavke novih voznih sredstava što prije realizovali. Sa novim voznim sredstvima, stekli bi se uslovi za još sadržajniju ponudu naše kompanije i više polazaka na svim relacijama“, rekli su iz ŽPCG.

Takođe, u planu je da se poslije dužeg vremena ponovo uvrsti i vagon restoran.

Oni očekuju da će se to uspješno realizovati najkasnije do aprila naredne godine, kako bi što spremnije dočekali ljetnju turističku sezonu.

„Svi ovi podaci potvrđuju da Odbor direktora, zajedno sa menadžmentom, i te kako doprinosi uspješnom poslovanju firme, i to za veoma kratak period, a ne na način kako se to želi predstaviti u javnosti od nezadovoljnih pojedinaca zaposlenih u kompaniji, koji vrše opstrukcije u procesu rada plasirajući poslovnu dokumentaciju javnosti van konteksta, ili u iskrivljenom kontekstu i iznoseći maliciozne i netačne informacije čime, ne samo da narušavaju imidž kompanije, nego i šire paniku među putnicima i stvaraju nepovjerenje u bezbjednost željezničkog saobraćaja“, rekli su iz kompanije.

Iz ŽPCG su poseban apel uputili medijima, da se ne vode senzicionalističkim i neprovjerenim podacima, jer se time šteti kredibilitetu državne kompanije od javnog značaja.

„Na kraju bismo opet istakli da nam je posebno zadovoljstvo što broj prevezenih putnika raste iz mjeseca u mjesec, time pokazujući da se ipak korisnici naših usluga ne vode senzacionalističkim dezinformacijama, već isključivo kvalitetom pružene usluge, dajući nam time podstrek da radimo još bolje kako bismo opravdali njihovo povjerenje“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS