Zbog milionske štete krivično će odgovarati šest pojedinaca i tri preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici podgoričke policije su, u saradnji sa Upravom prihoda i carina (UPC), podnijeli Osnovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv šest pojedinaca i tri preduzeća, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Time su, kako se sumnja, pričinili štetu budžetu Crne Gore od skoro milion EUR.

Podgorička policija je danas lišila slobdode R.G.(72), državljanina Crne Gore, dok je za pet osoba D.B.(34), D.M.(41), M.B.(43), O.Š.(54) i J.M.(42), koje se nalaze u bjekstvu, raspisana potraga.

„Osobe za kojima policija traga su državljani Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH), od kojih se četiri ne nalaze u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Te osobe se sumnjiče da su izvršile krivično djelo utaja poreza i doprinosa, te na taj način stekle protivpravnu imovinsku korist i pričinile štetu državnom budžetu za iznos utajenog poreza od 972,35 hiljada EUR.

Sumnja se da su M.B, D.B. i O.Š, ovlašćene osobe u preduzeću Monte kvant i J.M, ovlašćena osoba u firmi Electro team, počinile krivično djelo koje im se stavlja na teret na način što su, u periodu od 2018. do 2021. godine, primili fakture koje su izdate od kompanije PPS u ukupnom iznosu od 2,88 miliona EUR i proknjižili ih u svom knjigovodstvu.

„Po tom osnovu su izvršili prenos novca na žiro račun PPS-a u iznosu od 2,2 miliona EUR, a sve po osnovu fiktivno prikazanih poslovnih odnosa“, navodi se u saopštenju.

Navedeni novac je, nakon podizanja sa žiro računa tog preduzeća, po osnovu navodnih materijalnih troškova R.G. vraćao u gotovini uplatiocima, umanjen za proviziju koju je uzimao za učinjene usluge.

Policija je tokom izviđaja došla do sumnje da je R.G. u preduzeću PPS bio stvarni vlasnik, dok se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) kao osnivač i izvršni direktor vodio D.M.

