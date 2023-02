Završen cilklus info sesija za poslodavce iz primorskih opština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Organizacijom info sesije za poslodavce sa teritorije opštine Ulcinj, završena je prva faza projekta Aktiviraj se – zaposli se, koji ima za cilj unapređenje uslova života nezaposlenih žena u primorskim opštinama, saopšteno je iz Unije poslodavaca (UPCG).

Projekat sprovodi Unija poslodavaca (UPCG) uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO) i u partnerstvu sa Zavodom za zapošljavanje (ZZZCG).

“Događaj je održan u okviru ciklusa info sesija UPCG koje su prethodno održane u Budvi i Baru, u saradnji sa ILO, ZZZCG i jedinicama lokalne samouprave”, navodi se u saopštenju.

Učesnici sva tri događaja bili su uspješni privrednici zainteresovani za realizaciju obuka na radnom mjestu i zapošljavanje žena iz primorskih opština.

“Uz prezentaciju aktuelnog javnog poziva za poslodavce, koji je otvoren do 28. februara, organizatori su upriličili interaktivnu diskusiju kroz koju su poslodavci dobili odgovore na sva pitanja u vezi sa uslovima učešća u projektu i benefitima koje po tom osnovu mogu ostvariti”, rekli su iz Unije.

Kako je objašnjeno, cilj projekta Aktiviraj se – zaposli se je unapređenje uslova života nezaposlenih žena u primorskim opštinama, kroz olakšan pristup tržištu rada i mogućnost ostvarivanja zaposlenja.

“Pravo učešća u projektu imaju poslodavci iz privatnog sektora koji djelatnost obavljaju u primorskim opštinama, odnosno Baru, Budvi, Ulcinju, Kotoru, Tivtu i Herceg Novom, kao i žene od 25 do 49 godina koje imaju djecu predškolskog uzrasta i nalaze se u evidenciji nezaposlenih ZZZCG od 15. marta 2020. godine, kao osobe koje su izgubile posao ili su se nakon ovog datuma prijavila na evidenciju”, navodi se u saopštenju.

U projektu mogu učestvovati privrednici koji su spremni da sa učesnicama obuke zaključe ugovore o radu u najkraćem trajanju od šest mjeseci, registrovani su za obavljanje djelatnosti na teritoriji navedenih primorskih opština, imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa prošlom godinom i imaju zaposleno lice, sa najmanje tri godine radnog iskustva, koje će sprovoditi predviđenu obuku.

“Projektom su predviđene subvencije poslodavcima i to na način da UPCG pokriva troškove obuka na radnom mjestu na mjesečnom nivou, u iznosu od 397,65 EUR po učesnici, što je ekvivalent od 70 odsto ukupnih troškova rada na nivou bruto minimalne zarade”, rekli su iz UPCG.

Po zatvaranju javnog poziva, UPCG će sačiniti listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove predviđene za potencijalne izvođače programa obuke.

“Nakon “uparivanja” sa kandidatkinjama za realizaciju obuka, UPCG će sa poslodavcima zaključiti poseban ugovor kojim će se bliže urediti prava, obaveze i odgovornosti dvije strane”, dodaje se u saopštenju.

Javni poziv je otvoren do 28. februara, a objavljen je na sajtu UPCG – www.poslodavci.org, sajtu ZZZCG – www.zzzcg.me i oglasnim tablama biroa rada u primorskim opštinama.

“Projekat Aktiviraj se – zaposli se se sprovodi u sklopu programa Aktiviranje žena, koji finansira Evropska komisija”, zaključuje se u saopštenju.

