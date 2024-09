Zakon o sezonskom radniku riješiće problem nedostatka radne snage

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Vladin predlog u vezi sa donošenjem zakona o stalnom sezonskom radniku je dobar, u cilju rješavanja nedostatka radne snage, ocijenio je vlasnik kompanije Carine, hotelijer Čedo Popović.

On je jedan od ugostitelja koji je ranije shvatio benefite zadržavanja sezonskih radnika tokom cijele godine, pa tako već tri godine zaposleni u njegovim hotelima, uz rješenje o stalnom radnom odnosu, primaju platu svih 12 mjeseci, prenosi RTHN.

“Da budemo precizni i tačni, 11 mjeseci primaju punu platu, kao da je sezona. Dvanaesti mjesec primaju jedan dio koji je umanjen, ali ne mnogo. Vladin predlog koji ide na usvajanje je dobar. Računamo da ćemo tu imati određenu pomoć, kako bi zajednički rješavali nedostatak radne snage”, rekao je Popović.

Kako bi riješila problem nedostatka radne snage tokom ljetnjih mjeseci, Vlada planira donošenje zakona o stalnom sezonskom radniku. Uvođenje takve kategorije radnika inicirala je Privredna komora (PKCG).

U Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga očekuju usvajanje zakona do kraja godine.

Novi zakon bi trebalo da olakša i angažovanje radnika iz drugih država, ali Popović smatra da bi država morala da motiviše domaću radnu snagu da ostane, a ne da odlazi u inostranstvo tražeći posao.

“Trebalo bi da i mi, kao poslodavci, podižemo njihove zarade, da bi ljudi imali interesa da rade ovdje, a ne da idu u Hrvatsku ili Njemaču. Kod nas je preko 95 odsto radnika iz Herceg Novog, to je radna snaga koja je u stalnom radnom odnosu. Vrlo malo je bilo sezonski radne snage, tek nekoliko koje smo angažovali u glavnoj sezoni, a to su studenti i mlađi ljudi, koji su došli da rade na plaži i ili u plažnim barovima”, rekao je Popović.

Isti stav dijele u PKCG, a kako informiše Sanja Marković iz Odbora za turizam i ugostiteljstvo, svake godine je stranaca oko jedna trećina, ostatak su domaći sezonski radnici.

“Naš je cilj da zakonom o stalnim sezoncima motivišemo domaću radnu snagu da radi u turizmu i da smatraju da je turizam njihova budućnost i nešto na šta mogu da se oslone i rade. Svi znamo da je domaći radnik najbolji, posebno kod nas jer želimo da imamo visokokvalitetan turizam, a usluga je jedna od bitnijih segmenta visokokvalitetnog turizma”, navela je Marković.

Ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naida Nišić, rekla je da će Vlada, takođe, prioritet dati domaćim radnicima.

“Kao Vlada insistiraćemo da prioritet imaju domaći državljani, znači prije svih stranih državljana, moramo uključiti našu radnu snagu, a moramo se pozabaviti i visokom stopom nezaposlenosti na sjeveru. Ono što raduje da je stopa nezaposlenosti, prema podacima Zavoda, nešto oko 11,9 odsto”, precizirala je Nišić.

Analiza PKCG pokazala je da je godišnje crnogorskom turizmu potrebno deset hiljada sezonskih radnika. Prosječna neto zarada za prvih sedam mjeseci ove godine u sektoru usluga, smještaja i ishrane iznosila je 780 EUR i bilježi rast od 11 odsto u odnosu na prošlu godinu, kao i rast od 87 odsto u odnosu na 2019.

