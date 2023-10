Zajedničkim regionalnim tržištem do ekonomskog rasta i novih radnih mjesta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta podrazumijevaće povećanje trgovine, ekonomski rast i stvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje mobilnosti i infrastrukture, kao i bolju regionalnu saradnju, donoseći mnoge koristi građanima i preduzećima Zapadnog Balkana, ocijnjeno je na Samitu lidera Berlinskog procesa u Tirani.

Vršiteljka dužnosti direktora CEFTA Sekretarijata Danijela Gačević istakla je važnost realizacije obaveza regionalne saradnje koje su lideri Zapadnog Balkana preuzeli još 2020. godine.

Ona je, na sesiji pod nazivom “Integrisanje regiona u jedinstveno tržište i poboljšanje konvergencije sa EU”, rekla da je sedam izuzetno važnih odluka usaglašeno na ekspertskom nivou, kao i da treba da ih usvoji Zajednički odbor CEFTA-e.

“One imaju potencijal ne samo da transformišu naše ekonomije, već i da poboljšaju svakodnevni život naših građana”, kazala je Gačević.

Ona je kazala da te odluke, od kojih benefite mogu imati kako mikro preduzeća i multinacionalne kompanije, tako i pojedinačna domaćinstva i šire zajednice, nude rast, prosperitet i brojne mogućnosti.

“Međutim, prave koristi – opipljive pomake koji će se osjećati u domaćinstvima i na tržištima – još nismo doživjeli jer ove odluke još uvijek čekaju na implementaciju”, istakla je Gačević.

Ona je kazala da se inovativna rješenja u oblastima kao što su profesionalna mobilnost, olakšavanje trgovine, e-trgovina, usluge dostave paketa među strankama i carinski postupci mogu ostvariti samo kada regionalna saradnja pređe sa riječi u opipljive akcije.

Kako je Gačević dodala, to je posebno važno u kontekstu aktuelnog rasta inflacije, koja smanjuje stvarne prihode i utiče na povjerenje potrošača i poslovnog sektora, dovodeći do viših kamatnih stopa i ograničavanja fiskalne fleksibilnosti vlada.

U saopštenju se navodi da je Samit lidera Berlinskog procesa prilika da se sumiraju rezultati i napori preduzeti u prethodnom periodu, kao i razmotre budući izazovi i zadaci.

Učesnici Samita složili su se da Zajedničko regionalno tržište (CRM) ima široke društvene implikacije, te da stoga zahtijeva usklađen i dosljedan pristup svih ključnih aktera, imajući u vidu da su ispunjeni svi uslovi za usvajanje ovih dokumenata od strane Zajedničkog odbora, jedinog tijela za donošenje odluka CEFTA-e.

Na Samitu je bilo riječi i o ograničenim kapacitetima administracija na Zapadnom Balkanu i potencijalnim rješenjima za unapređenje.

“Podsjetnik za sve strane bio je da je Akcioni plan za CRM usklađen sa strategijama, pravilima, standardima i smjernicama Evropske unije, što je doprinos integracionom putu”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, konstatovano je da dodatni izazov u vezi sa implementacijom ovog plana predstavljaju različite potrebe i prioriteti svake ekonomije, ali da je njegova realizacija od naročite važnosti, imajući u vidu javni interes koji se direktno odražava na društveni napredak.

“Iako smo kao region učinili mnogo u pogledu olakšavanja trgovine i stvaranja trgovinskih prilika, posao nije završen. Kontinuirani razvoj je imperativ kako bismo zaista ubirali plodove ovih inicijativa”, rekla je Gačević.

Navodi se da CEFTA ostaje posvećena rješavanju netarifnih barijera, pojednostavljenju dokumentacije za robe i usluge, promociji digitalizacije trgovine i pridržavanju politika i standarda EU.

Kako se dodaje, pojačani napori za sprovođenje Ekonomskog i Investicionog plana, zajedno sa inicijativama poput CEFTA-TCT Zelenih koridora, trebalo bi da ubrzaju carinjenje robe i smanjiti vrijeme čekanja na granicama.

“U prethodnom periodu CEFTA je znatno doprinijela ekonomskom rastu. Tako je u prošloj godini, trgovina robama porasla na 8,8 milijardi, što je nevjerovatan skok od 112 odsto od 2014. godine”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Balkan Barometar pokazuje da je u 2022. godini 61 odsto kompanija imalo koristi od CEFTA-e, što je značajan rast u odnosu na 37 odsto iz 2015. godine.

CEFTA je, kako su rekli, optimistična da će nadolazeći Plan rasta za Zapadni Balkan, koji je najavila Evropska komisija, ubrzati ove procese, time ubrzavajući i socioekonomsku usklađenost regiona sa jedinstvenim tržištem EU.

