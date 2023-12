Zainteresovani za ulaganja u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turska kompanija Zeren group zainteresovana je za ulaganja u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na namjeru otvaranja banke, saopšteno je na sastanku njenih predstavnika i guvernerke Centralne banke (CBCG), Irene Radović.

Radović se danas sastala sa ambasadorom Turske, Barišom Kalkavanom i predstavnicima Zeren group – vlasnikom i izvršnim direktorom holdinga, Mustafom Jigit Zerenom, predsjednicom bankarske grupe Zeren holdinga Jasemin Altunbaš i koordinatorom Zeren grupe za Crnu Goru, Ismailom Erdem Ogutom.

Na sastanku je razgovarano o projektima Zeren grupe i njenom interesovanju za ulaganja u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na namjeru otvaranja banke u našoj zemlji.

Radović je sagovornike upoznala sa trenutnim stanjem u bankarskom sektoru, naglasivši da je to najstabilniji dio finansijskog sistema, te da je po najnovijim podacima, aktiva banaka porasla 10,4 odsto, krediti 12 odsto, a depoziti 10,6 odsto u odnosu na uporedni period prošle godine.

“Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim nastavlja da se smanjuje, pa je tako NPL na kraju oktobra bio 1,32 procentna poena niži u odnosu na isti period prošle godine, i iznosio je 4,82 odsto. Efektivna aktivna kamatna stopa je na kraju oktobra iznosila 6,49 odsto, što je 0,81 procentnih poena više u odnosu na nivo iz oktobra prošle godine”, navela je Radović.

Kalkavan je, uz čestitku Radović na imenovanju, najavio nastavak ekonomske saradnje Turske i Crne Gore i ukazao da je udio investicija iz Turske u ukupnim ulaganjima u prethodnom periodu povećan 120 miliona EUR, od čega su samo investicije Zeren Grupe 80 miliona.

„Nastavićemo da investiramo u Crnu Goru i u narednom periodu“, poručio je Kalkavan.

Izvršni direktor Zeren holdinga, Mustafa Jigit Zeren, iskazao je namjeru da Zeren grupa svoje poslovanje u Crnoj Gori proširi i na bankarski sektor.

„Istražili smo tržište, vidjeli da je sistem dobar za ulaganje i spremni smo za realizaciju jednog dugoročnog projekta“, kazao je Zeren.

Zeren Group je kompanija koja već 50 godina uspješno posluje u Turskoj i šest drugih zemalja, u osam različitih sektora (finansije, građevinarstvo, IT, energetika), sa godišnjim obrtom holdinga većim od pet milijardi USD.

