Zabrinutost za potražnju spustila cijene nafte ispod 81 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 81 USD budući da je trgovce zabrinuo nagli rast zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i pad kineskog izvoza, raspirivši zabrinutost za potražnju.

Na londonskom je tržištu cijena barela je bila niža 1,11 USD i iznosila je 80,5 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,2 USD nižoj cijeni od 79,17 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovce je u utorak uznemirio skok zaliha u SAD-u, koji se nadovezao na posustajanje kineskog izvoza.

Zalihe nafte u SAD-u porasle su u prošloj sedmici gotovo 12 miliona barela, prema izvorima koji se pozivaju na podatke udruge proizvođača API.

Vlada je odložila objavljivanje izvještaja, čije je objavljivanje bilo planirano toko, dana.

U utorak je Ministarstvo energetike prognoziralo da će se potrošnja nafte u SAD-u u ovoj godini smanjiti 300 hiljada barela dnevno. Do sada su očekivali da će porasti 100 hiljada barela dnevno.

Na početku sedmice tržišta su kao loš znak protumačila i pad kineskog izvoza u oktobru, za 2,5 odsto. Nervozu je ublažio snažan rast uvoza nafte.

Kineske rafinerije ublažile su tempo prerade u trećem tromjesečju, nakon rekorda u prethodna tri mjeseca, rekli su trgovci i konsultati, ukazujući na niže profitne marže i skromne izvozne kvote do kraja godine.

Obim prerade trebalo bi, kako procjenjuju, da se smanji i u decembru i da ograniči potražnju.

Guverner kineske centralne banke izjavio je u srijedu da bi ekonomija u ovoj godini trebalo da dosegne ciljanu stopu rasta od oko pet odsto.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte računa na Kinu i procjenjuje da će globalna privreda rasti i podstaći potražnju za gorivom, uprkos negativnom uticaju visoke inflacije i podignutih kamatnih stopa.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u utorak pojeftinio 2,36 USD na 86,5 USD.

